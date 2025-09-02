STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

»¥ËÚ¡¦Ë­Ê¿·Ù»¡½ð¤Ï£²£°£²£µÇ¯£¹·î£±Æü¡¢ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢»¥ËÚ»Ô¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê£²£³¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÃË¤Ï£²£°£²£µÇ¯£¸·î£±£¶Æü¸á¸å£±£±»þ¤´¤í¡¢»¥ËÚ»ÔÀ¶ÅÄ¶èÀ¶ÅÄ£µ¾ò£²ÃúÌÜ¤ÎÀ¶ÅÄÆîÎÐÃÏ¤Ç¡¢£±£°Âå¸åÈ¾¤Î½÷À­¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

£±£¶Æü¸á¸å£±£±»þ£²£°Ê¬¤´¤í¡¢½÷À­¤«¤é¡Ö¸å¤í¤«¤éÊú¤­¤Ä¤«¤ì¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤µ¤ì¤¿¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¡£

Åö»þ¡¢ÃË¤Ï¤½¤Î¾ì¤«¤éÅÌÊâ¤ÇÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ê¤É¤ÎÁÜºº¤«¤éÃË¤Î´ØÍ¿¤¬Éâ¾å¤·¡¢ÂáÊá¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÃË¤È½÷À­¤ËÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤º¡¢À­ÈÈºá¤òÈÈ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£