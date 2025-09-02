STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

»¥ËÚ¡¦Ãæ±û·Ù»¡½ð¤Ï£²£°£²£µÇ¯£¹·î£±Æü¡¢½ý³²¤È¶²³å¤Îµ¿¤¤¤Ç»¥ËÚ»Ô¤Ë½»¤à¤È¤Ó¿¦¤Î¾¯Ç¯¡Ê£±£¶¡Ë¤ÈÀÐ¼í»Ô¤Ë½»¤à²òÂÎºî¶È°÷¤Î¾¯Ç¯¡Ê£±£¸¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

£²¿Í¤Ï£²£°£²£µÇ¯£··î£±£³Æü¡¢»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÂçÄÌÀ¾£³ÃúÌÜ¤ÎÂçÄÌ¸ø±à¤Ç¡¢»¥ËÚ»Ô¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¡Ê£±£·¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢´éÌÌ¤ò²¥ÂÇ¤·Ê¢Éô¤òÂ­½³¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å¡¢ÃË»Ò¹â¹»À¸¤ò¶¼¤·¤Æ¶â¤òÍ×µá¤·¡¢¸½¶â£²£°£°£°±ß¤òÃ¥¤¤¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤â»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

£±£³Æü¸á¸å£±£°»þ£³£°Ê¬¤´¤í¤Ë¡¢ÃË»Ò¹â¹»À¸¤¬Éã¿Æ¤È·Ù»¡¤ËÍè½ð¤·¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÃË£²¿Í¤«¤é²¥¤ë½³¤ë¤ÎË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿¡£¶â¤â¶²³å¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÈï³²¿½¹ð¤¬¤¢¤ê¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÃË»Ò¹â¹»À¸¤Ï¤í¤Ã¹ü¤äÉ¡¹ü¤Î¹üÀÞ¡¢Éª¤äÉ¨¤òÂÇËÐ¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂç¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¾¯Ç¯£²¿Í¤ÏÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢£±£¶ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤Ï¡Ö¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡££²£°£°£°±ß¤Ï¶¼¤·¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿£±£¸ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤â¡ÖË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶²³å¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤¬»ö·ï¤Î·Ð°Þ¤äÆ°µ¡¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£