10ÂåÃË½÷3¿Í¤¬¾è¤Ã¤¿¾èÍÑ¼Ö¤ÈÂç·¿¥È¥ìー¥éー¤¬¾×ÆÍ¡¡18ºÐ½÷À¤¬»àË´¡¢ÃËÀ2¿Í¤¬½Å·Ú½ý¡¡»°½Å¡¦Îë¼¯»Ô
»°½Å¸©Îë¼¯»Ô¤Ç1ÆüÌë¡¢10Âå¤ÎÃË½÷3¿Í¤¬¾è¤Ã¤¿¾èÍÑ¼Ö¤ÈÂç·¿¥È¥ìー¥éー¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢1¿Í¤¬»àË´¡¢2¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢1Æü¸á¸å10»þ²á¤®¡¢Îë¼¯»Ô²¼Âçµ×ÊÝÄ®¤Î¹ñÆ»1¹æ¤Ç¡¢ÏÆÆ»¤«¤é¹ñÆ»¤ËÆþ¤Ã¤¿¾èÍÑ¼Ö¤È¡¢¹ñÆ»¤òÄ¾¿Ê¤¹¤ëÂç·¿¥È¥ìー¥éー¤¬¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤Î¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ÍÆü»Ô»Ô¤ÎÂç³ØÀ¸¡¢µÈ¸¶À¡Îø¤µ¤ó(18)¤¬Á´¿È¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Ã¤Æ»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿»ÍÆü»Ô»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷ÃËÀ(19)¤¬¹ø¤Î¹ü¤¬ÀÞ¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ(18)¤â·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢Âç·¿¥È¥ìー¥éー¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¼¢²ì¸©¤ÎÃËÀ(60)¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¤»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£