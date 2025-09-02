AMERICAN HOLIC×PENNEY’S初コラボ♡レトロなアイテムが登場

AMERICAN HOLICがアメリカ発カジュアルブランドPENNEY’Sと初コラボレーション！1940～70年代のアーカイブコレクションから着想を得た、ヴィンテージ感あふれる全3型アイテムを展開します。レトロなボーダーTやベーシックな裏毛プルオーバーには、AMERICAN HOLIC限定のピンクFOXワッペンが♡さらにトレンドのブラウンやピンクを使ったキャップも揃い、秋のコーデを華やかに！

ピンクFOXワッペンで差をつけるトップス

レトロボーダーロングTシャツはカラーBrown/Navy/Charcoal gray展開で、Fサイズのみの3,490円。

カラーごとに異なるピッチのボーダーでヴィンテージ感を演出。ピンクのFOXワッペンがワンポイントになり、カジュアルながら個性を引き出します。

スウェットプルオーバーは、Khaki/Navy/Gray MixtureでM/Lサイズの、4,490円。ゆったり腰丈の裏毛素材で着心地も抜群。ベーシックカラーに映えるピンクFOXが大人可愛い印象に。

秋コーデに◎カラフルキャップ

PENNEY’Sロゴ刺繡キャップはIvory/Pink/Brown/Charcoal grayでFサイズのみの2,990円。ブラウンやピンクなどトレンドカラーを取り入れたキャップは、カジュアルコーデのアクセントに最適。

ワンポイントのロゴ刺繡がさりげないおしゃれ感を演出します。全色揃えて色違いコーデも楽しめます♪

AMERICAN HOLIC×PENNEY’Sコラボ

AMERICAN HOLICとPENNEY’Sの初コラボでは、ヴィンテージ感あふれるトップス2型とカラフルキャップ1型の全3型を発売。

ピンクFOXワッペンが可愛いアクセントとなり、秋のカジュアルコーデを格上げします♡全国のAMERICAN HOLIC店舗、ECサイト「STRIPE CLUB」、ZOZOTOWNで9月8日（月）より順次販売開始。

限定アイテムをお見逃しなく！