「今の彼は例えるなら“東欧のマラドーナ”」米国遠征に臨む森保ジャパンで最注目選手は誰？「クラブで文字通りの中心軸」【日本代表／識者の見解】
2025年９月にメキシコ代表（現地時間６日）とアメリカ代表（現地時間９日）と戦う日本代表でもっとも注目すべき選手は誰か。その問いに、識者の河治良幸氏は「久保建英」と答えた。
「ワールドカップの開催国との対戦でどれくらい主張できるか。良い意味でのエゴを出す中で、チームプレーもしっかりと考えている。ですので、個の能力の部分とリーダーシップをみたいです。どれだけプレーで味方を引っ張っていけるか、そのあたりに注目したいです」
レアル・ソシエダでは今や主力中の主力。独特のオーラを醸し出し、今季のラ・リーガでもすでに複数の得点に絡んでいる。
「レアル・ソシエダでは文字通りの中心軸。久保建英の出来がクラブの結果に直結するんじゃないかと、それぐらいの存在感を示しています。今の彼は例えるなら、全盛期のゲオルゲ・ハジ（元ルーマニア代表で愛称は東欧のマラドーナ）。得点やアシストに絡んでいなくても試合の流れに影響を与えている」
そうした働きを日本代表でもしてほしいというのが、河治氏のリクエストだ。６月10日のインドネシア戦（ワールドカップのアジア最終予選）ではキャプテンマークを巻いた久保が今回の米国遠征で特別な輝きを放てるか。
左足で細かくボールをタッチしながら独特のテンポで仕掛けるドリブルからのフィニッシュワークに期待したい。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
