¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÂô¤¢¤«¤Í¤¬ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó£´£¸¡½°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡½¡×¡Ê£¸·î£³£°¡¢£³£±Æü¡Ë¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÂô¤ÏÆ±¶É·Ï¡Ö¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£±£±»þ£µ£µÊ¬¡Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥Ð¥ó¥É¤Ë¥É¥é¥à¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡Ö£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Å£É£Ç£È£Ô¡×¤Î²£»³Íµ¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡£²Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó£²£°£²£µ¡¡¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¥Ð¥ó¥É¤Î±éÁÕ¤¬Ìµ»ö¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡µîÇ¯¤Î¤ä¤¹»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë±þ±ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¥é¥ó¥Ê¡¼²£»³¤µ¤ó¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤ÈÈÖÁÈ½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¡£¡Öº£²ó¡¢Æî¸¶¤µ¤ó¤¬ºî»ìºî¶Ê¤µ¤ì¤¿¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹£±£µ¼þÇ¯¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ø¤¤¤Ä¤â¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡Ù¤È¥µ¥ó¥Ü¥Þ¥¹¥¿¡¼¤µ¤ó¤Î¡Øµ±¤½Ð¤·¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¯¡Ù¤ò±éÁÕ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Î¤ÎÃæ¤Ç¤À¤¤¤¹¤¤Ê²Î»ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´ñÀ×¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¹õ¤Î°áÁõ»Ñ¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡£¥É¥é¥à¤ò¤¿¤¿¤¯É½¾ð¤ÏÉáÃÊ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡ÖÄ¶¥«¥Ã¥³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö°áÁõ¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥¥ì¥¤¡×¡Ö¤¢¤«¤Í¤Á¤ã¤ó¤Î¥É¥é¥à¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Û¤ì¤Ü¤ì¡£
¡¡ÂçÂô¤Ï£²£°£±£°Ç¯£²·î¤Ë·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯£¹·î¤ËÄ¹½÷¡¢£±£¶Ç¯£··î¤ËÄ¹ÃË¡¢£±£¹Ç¯£³·î¤Ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£