日本相撲協会は１日、秋場所（１４日初日、両国国技館）の新番付を発表し、２１歳の安青錦（安治川）がウクライナ出身初の三役となる新小結に昇進した。初土俵から所要１２場所の新三役は、年６場所制となった１９５８年以降初土俵（付け出しを除く）では朝青龍らの１４場所を抜き最速。東京・江東区の部屋で会見した安青錦は、大関取りへの意気込みを語った。日大出身で２８歳の日翔志（追手風）も新入幕を遂げ埼玉・草加市の部屋で会見した。

安青錦は新たな番付表で自身のしこ名を確認すると、表情をほころばせた。「番付を見て、名前がちょっと大きくなったのでうれしかった」。ウクライナ出身初の小結。所要１２場所の新三役は５８年以降初土俵（付け出し除く）で最速だ。小錦、朝青龍、琴欧州（後の琴欧洲）の１４場所を上回り「記録を作ったのはうれしい」と素直に喜んだ。

ただ、見据えるのはその先だ。「三役はもっと上の番付もある。満足するところじゃない」。スピード新三役の上位１０人では自身を除く９人のうち、元横綱の朝青龍、武蔵丸、旭富士、曙を含む８人がその後、大関以上の地位を経験している。出世街道をひた走る２１歳は「大関を目指して頑張っていく」と誓った。

母国で相撲に取り組んでいたが、ロシアの侵攻を受け、戦禍を逃れて２２年４月に来日した。同１２月の創設と同時に入門した安治川部屋から初の三役力士となった。会見に同席した師匠の安治川親方（元関脇・安美錦）も「初めて会った時からしたら夢のよう。ここからもう一段上に２人でどう上がっていくか。燃えている」と二人三脚で挑戦を支える決意を示した。

先場所は新入幕から３場所連続の１１勝をマークしたが、１４日目から連敗して初の賜杯を逃した。安青錦は秋場所へ「悔しい思いをぶつけていきたい。先場所よりいい成績を出せるように頑張りたい」と気合を込めた。

大関昇進の目安は「三役で直近３場所３３勝」だが、平幕が起点となった例も５８年以降で照ノ富士ら６度ある。新入幕から４場所連続の２桁勝利なら、戦後初の快挙。さらに新三役場所で自己最高成績を残せば、１１月の九州場所での大関取りの機運が高まる可能性も考えられる。２１歳の新鋭が、大関への道も一気に駆け上がる。（林 直史）

◆３場所前が平幕での大関昇進 年６場所制となった１９５８年以降で６２年名古屋の栃光、６３年春の豊山、８３年夏の朝潮、８６年初の北尾（後の横綱・双羽黒）、１５年名古屋の照ノ富士、１８年名古屋の栃ノ心の６人。照ノ富士は東前頭２枚目で８勝だったが、東関脇で１３勝し、３場所目は１２勝で優勝を飾って昇進した。

◆安青錦 新大（あおにしき・あらた）本名ヤブグシシン・ダニーロ ２００４年３月２３日、ウクライナ・ビンニツャ生まれ。２１歳。７歳で相撲を始める。２３年秋場所で初土俵。２４年九州場所で新十両。しこ名は師匠（元関脇・安美錦）から安と錦をもらい、ウクライナの国旗と目の色から青をつけたのが由来。１８２センチ、１３８キロ。得意は右四つ、寄り。