¡Ö¥·¥À¥Þ¥Ä¡×¥Ú¥¢¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤ÎÂç²ñ½ª¤¨¤¿»ÖÅÄÀéÍÛ¡¢¡Ö´¶¼Õ¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ä¥·¥ó¥°¥ë¥¹¶â¤Î»³¸ý°«¤È£³¥·¥ç¥Ã¥È¤â
¡¡¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Çºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤Î¡Ö¥·¥À¥Þ¥Ä¡×¥Ú¥¢¤Î»ÖÅÄÀéÍÛ¡Ê£²£¸¡Ë¡áºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¡á¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Àè·î£³£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÀ¤³¦Áª¼ê¸¢½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹½à·è¾¡¤¬ºÇ¸å¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥À¥Þ¥Ä¥Ú¥¢¡£»ÖÅÄ¤Ï°ìÌëÌÀ¤±¤¿£±Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö´¶¼Õ¡×¤ÈÂê¤·¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¡¢¥Ú¥¢¤Î¾¾»³ÆàÌ¤¡Ê£²£·¡Ë¡áºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¡á¤È¡¢º£Âç²ñ¤Î½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç£³ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»³¸ý°«¡Ê£²£¸¡Ë¡áºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¡á¤È¤Î£³¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥·¥À¥Þ¥Ä¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡Ö»ÖÅÄ¤Á¤ã¤ó¤Î¾Ð´é¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¶â¥á¥À¥ë¤Ç¤¹¡×¡ÖÆ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£