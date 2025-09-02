Ìó700¿ÍÊ¬¤Î½ðÌ¾¤â¡ª¡ÈÊÆºäÀþ¡É¤ÎÉüµì´ê¤¤¡Øå«¤Þ¤Ä¤ê¡Ù ±èÀþ»ÔÄ®Â¼¤¬ÆÃ»ºÉÊ¤ÇÌ¥ÎÏ¥¢¥Ôー¥ë¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉ¬Í×¤Ê¸òÄÌ¼êÃÊ¡×¿·³ã
2022Ç¯¤Î¹ë±«¤Ë¤è¤ê¸½ºß¤â°ìÉô¶è´Ö¤Ç±¿µÙ¤¬Â³¤¯JRÊÆºäÀþ¡£ÈïºÒ¤«¤é¤ÎÉüµì¤Ë¸þ¤±¤¿µ¡±¿¤ò¹â¤á¤è¤¦¤È¡¢8·î31Æü¡¢¿·³ã¸©´ØÀîÂ¼¤Ç¡Øå«¤Þ¤Ä¤ê¡Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
31Æü¡¢´ØÀîÂ¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏÊÆºäÀþ¤ÎÉüµì¤ò´ê¤¦¡ØÊÆºäÀþÉü³èå«¤Þ¤Ä¤ê¡Ù¤Ç¤¹¡£
3Ç¯Á°¤ÎµÏ¿Åª¹ë±«¤ÇÈïºÒ¤·¡¢º£¤â¤Ê¤ª°ìÉô¶è´Ö¤Ç±¿µÙ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÊÆºäÀþ¡£
¤½¤ó¤ÊÊÆºäÀþ¤ÎÉüµì¤Ë¸þ¤±¤¿µ¡±¿¤ò¹â¤á¤è¤¦¤È¹Ô¤ï¤ì¤¿å«¤Þ¤Ä¤ê¤Ç¤Ï¡¢ÊÆºäÀþÉüµì¤òµá¤á¤ë»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ë½ðÌ¾³èÆ°¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢Ìó700¿ÍÊ¬¤Î½ðÌ¾¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Úµ¼Ô¥ê¥Ýー¥È¡Û
¡Öå«¥Þ¥ë¥·¥§¤ÈÂê¤·¤¿¤³¤Á¤é¤Ë¤Ï¿·³ã¸©Æâ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï»³·Á¸©¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¹ç·×11¤Î¥Öー¥¹¤¬¸®¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃ»ºÉÊ¤Ê¤É¤ÇÊÆºäÀþ¤ÎÉüµì¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡×
Â¼¾å»Ô¤Ç¿Íµ¤¤Î¤ªÊÛÅö¤ä»³·Á¤Î°ò¼Ñ¤Ê¤É³ÆÃÏ°è¼«Ëý¤ÎÉÊ¤òÈÎÇä¡£¸òÎ®¿Í¸ý¤Î³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¡¢±èÀþ»ÔÄ®Â¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ß¤¤¤Ë¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú½ÐÅ¹¼Ô¡Û
¡Ö¿Í¤¬Íè¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ²æ¡¹¤Îºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÌ¾Á°¡¦Ì£¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ÇÈó¾ï¤Ë³èµ¤¤Å¤¯¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉ¬Í×¤Ê¸òÄÌ¼êÃÊ¡×
ÊÆºäÀþ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï8·î27Æü¡¢JRÂ¦¤¬4¤Ä¤ÎÉüµì¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÎÉüµì¸å¤Î¥¤¥áー¥¸¤òÄó¼¨¡£²Ö³ÑÃÎ»ö¤ÏÊÆºäÀþÉüµì¤Ë¸þ¤±¤¿µÄÏÀ¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿
¡Ú²Ö³ÑÃÎ»ö¡Û
¡Ö¿§¤ó¤Ê¸½¼ÂÅª¤Ê°Æ¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¸¡Æ¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ÎÂ¤ò¤É¤¦Éü³è¤µ¤»¤ë¤«°ì½ï¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¡×
