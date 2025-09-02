5週に渡り全国3都市を巡りお届けしている『新婚さんいらっしゃい！』の「MC就任3周年！ 3都市サンキューツアー」。4週目は大分県宇佐市よりお届け！

なんと宇佐市、今年1月「住みたい田舎ベストランキング」で全国1位を獲得！ そこで、大分朝日放送の下野紗弥アナウンサーから、行くべきスポットをご紹介！

「からあげグランプリ」グランドチャンピオンに輝いた『からあげ太閤』、『いいちこ』で有名な三和酒類株式会社（本社宇佐市）が運営する施設『辛島 虚空乃蔵』を回り、お腹も満たされたところで……

宇佐と言えば、全国約4万社ある八幡様の総本宮『宇佐神宮』！ なんと、今年は御鎮座1300年のメモリアルイヤーだそう。今回はなんと！ こちらの能楽殿から新婚トークをお届けする。

今週の新婚さんは、言う事成す事“なんか変”な夫と、そんな夫に惹かれてしまった妻が登場！

ふたりの新居をVTRで紹介してくれるのだが……夫は、なぜかテレビで観たことのあるセリフを言い放つ。

この不思議な夫、とにかく“なんか変”。マッチングアプリで知り合ったふたりは、やり取りを重ね、初デートの日を決めた。「どこで会うのかなぁ……」とドキドキしていたら、夫からとんでもない提案が飛び出る。

「僕の家でごはん食べよう」

妻は正直、驚いたものの、何度かの電話のやりとりで 「悪い人ではないのかなぁ……」と思っていた。電話もワンコールで出てくれる。「出るの早くない？」と聞くと、「正座で待ってた！」という夫。お互いの仕事の都合や、コロナ禍だったということも重なり、意を決して家デートに妻を誘ったのだという。

そんな初デートでカレーを作ると言った夫は、皮むきに30～40分かかるほど、料理がほぼできなかった。 その後、調理の約9割を担った妻。いざ、カレーを食べ始めると夫は黙り込んでしまった。

ふと見ると、涙を流しながらカレーを食べていた……。

両親が共働きで家族で食卓を囲む機会が少なった夫。“誰かと一緒に食べる”という行為に、涙腺が緩んでしまったのだ。そして妻が帰り支度を始めると、再び黙り込んでしまった。

「夜も遅くなったから泊まっていきなよ」

再びまさかの提案に「本当に優しさで言っている」。そう思った妻は、泊まらせてもらうことに。もちろん、無事に何事もなく朝を迎えた。

夫はというと、「付き合ってからじゃないとその先はダメ！ガマンだ！」という恋愛本やネット情報に従い、悶々としつつ……「気が付いたら朝だった」。

そしてなんと、2日目も夕食を一緒に作り、泊まることになってしまったふたり。“なんか変”な空気に、ふたりは飲み込まれてしまったのか

そして、ふたりで過ごす3日目の朝がやってきた。

妻は、お礼も込めてお弁当をと、卵焼きを焼いて皿に並べた。起きてきた夫にふと目をやると……

夫は涙を流しながら卵焼きを食べていた。

何度も見せる、“なんか変”な夫の涙に惹かれてしまった妻。その日の夜、ついに「ベッドに来ていいよ」と声をかけた。「布団もなく堅い床に寝る夫が可哀そうだったから」と言うが、聞けばなんと季節は12月

初対面で3日連泊し、寒い12月に家主を床に掛け布団なしで眠らせる妻こそ、“なんか変”であることは、言わずもがなである。

そして、とうとう交際を申し込んだ夫は、「まさかのOKだったんです！」という。「3日も泊まったら、普通は確信するでしょ」とMC井上からもツッコミまれる始末。

そして、お付き合いから3年。湯布院のレストランでのプロポーズを、「その時の気持ちを共感してもらいたい」と井上を相手に再現することに。

渡されたのは『福砂屋』のカステラ。キューブ型のカステラの箱の真ん中には、『ティファニー』の箱がセットされていた。「ティファニーの箱って、カステラと同じサイズなんだ…！」と井上。昔、『福砂屋』で働いていたことがあり、サイズ感が合うと思っていたので、入れてみたらジャストフィット と、ものすごくな嬉しそうな夫は、やっぱり“なんか変”。

そして、プロポーズと言えば花束。夫が用意したのは、台湾からわざわざ取り寄せた、編みぐるみのような”ニットブーケ“だった。妻がSNSで閲覧していた布ブーケと同じようなものを探したところ、なぜか台湾のお店でこれを発見！ すこし違う気もするが、さっそく注文。お店にも「え？わざわざこれ日本に送るの？」と言わたとか。「ま、永久保存できますし」と妻のフォローも抜かりない。

そんな、似たもの同士の“なんか変”な菅谷ご夫妻は、晴れて2023年12月に結ばれた。

