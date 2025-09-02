日本野球機構（NPB）の理事会と実行委員会が1日に都内で行われ、来年3月に開催される第6回WBCの日本での独占放送権を米動画配信大手「ネットフリックス」が獲得したことが報告された。

パ・リーグ理事長の楽天・井上智治球団取締役は地上波放送がないことについて「非常に残念。日本のスポーツ界にとってもプラスではない」とし「一番いいのは地上波だが、ネットの無料配信など積極的に交渉していただきたい」とNPBを中心に大会主催者側へ、無料配信などを働きかける意向を示した。

大会の放送・配信に関する権利は、主催者であるWBCIが独占的に保有。NPBの中村勝彦事務局長は「権利関係がはっきりしてる案件」と慎重だった。

≪拡大ベース 来季導入へ準備進める≫NPBの中村事務局長が「拡大ベース」の来季導入に向けた準備を進める方針を示した。今秋のフェニックス・リーグで試験導入し、11月の実行委員会をメドに導入可否を確定させる。同事務局長は「やるよ、となった時に“数が足りないからできません”ではだめ。資材になるものを用意できるように確保しておく」と来季導入も視野に着手していく。