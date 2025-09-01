待ってた！ 待ってたーーッ！【無印良品】大人が狙いたい♡「新作アイテム」

そろそろ秋服を買いたい時期。オンにもオフにも着まわすなら【無印良品】の新作をチェックしてみて。今回はスタッフの@mujistaff.daimyoさんが「2025年秋冬新作collection」として紹介しているアイテムをピックアップ。1枚で主役になるチェック柄ブラウスや、きれい見えが狙えるリブスカートなどを紹介します！

1枚でフェミニンなムードをまとえるチェック柄ブラウス

【無印良品】「婦人 綿ボイル長袖ブラウス」\3,990（税込）

秋冬トレンドとして注目を集めているチェック柄。無印良品からは、胸元のピンタックやギャザーを入れた袖口など、女性らしさが詰め込まれたブラウスが登場。上品見えが狙える暗めのブルーで大人コーデにも取り入れやすいはず。ゆとりのあるシルエットなので、すっきりとしたテーパードパンツでバランス良く仕上げると◎ ブルーと黒のシックな配色も、大人の垢抜けをサポートします。

洗練された雰囲気をまとえるグレーのスカート

【無印良品】「婦人 洗えるミラノリブ編みスカート」\4,990（税込）

落ち着いた雰囲気が漂うグレーのスカートは、プライベートにもオフィスにも幅広いシーンで活躍する予感。Iラインシルエットも上品見えに一役買ってくれそうです。オーバーサイズのトップスと合わせやすいので、秋冬にはセーターやスウェットシャツとの組み合わせもおすすめ。黒のシャツを合わせて濃淡をきかせると、メリハリのある洗練コーデに。

