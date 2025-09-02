¤Ê¤¼¡©¥Ñ¡¼¥È¤¬Ž¢Àµ¼Ò°÷¤è¤ê²Ô¤°Ž£µÕÅ¾¸½¾Ý¤Îµõ¼Â
¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¡¦IKEA¡¦¥³¥¹¥È¥³¤È¤¤¤Ã¤¿¾®Çä¤êÅ¹¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥È¤Î»þµë¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈóÀµµ¬Ï«Æ¯¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ç¯¼ý¤ÇÀµ¼Ò°÷¤ò¾å²ó¤ë¥±¡¼¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¾¡¤ÁÁÈÈóÀµµ¬¡×¤Ïº£¸å¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÆÃÄê¥¨¥ê¥¢¡¦¶È¼ï¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¨¤ë
ºòº£¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥Þ¡¼¤Ê¤ÉÈóÀµµ¬Ï«Æ¯¼Ô¤ÎÄÂ¶â¤¬µÞ¾å¾º¤·¡¢»þµë2000±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þµë2000±ß¤ÇÇ¯2000»þ´ÖÆ¯¤±¤Ð¡¢Ç¯¼ý¤Ï400Ëü±ß¡£¼ã¼ê¤Ê¤éÀµ¼Ò°÷¤ò¾å²ó¤ë¹âÂÔ¶ø¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Àµ¼Ò°÷¤ÈÈóÀµµ¬Ï«Æ¯¼Ô¤ÇÇ¯¼ý¤¬µÕÅ¾¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¡¢Á´¹ñ¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¦¿Í»öÉôÌçÃ´Åö¼Ô48¿Í¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡¦¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°Ä´ºº¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¼óÅÔ·÷¤Î¾®Çä¤ê¡¦³°¿©¡¦²ð¸î¤È¤¤¤Ã¤¿¶È¼ï¤Ç¤Ï¡¢Àµ¼Ò°÷¤ÈÈóÀµµ¬Ï«Æ¯¼Ô¤ÎµëÍ¿³Êº¹¤¬³Î¼Â¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ð±Ä¤ÎÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÇ¯¼ý¤ÇµÕÅ¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦Îã¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢20ÂåÁ°È¾¤Ç¤¹¤È¡¢»þµë¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤Ïº¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿·Æþ¼Ò°÷¤ÎºÎÍÑ¤ä¼ã¼ê¼Ò°÷¤ÎÎ¥¿¦ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Ë20ÂåÀµ¼Ò°÷¤ÎµëÍ¿¤òÂçÉý¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í·ïÈñÉéÃ´¤ÎÁý²Ã¤ÏÆ¬¤¬ÄË¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¡ÊÅìµþÅÔ¡¦³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¡Ë
¡Ö¤Ó¤Ã¤·¤ê¥·¥Õ¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¡¼¥È¤µ¤ó¤Ï¡¢Ç¯¼ý300Ëü±ß¶á¤¯²Ô¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÏÅ¹Ä¹°Ê³°¤ÎÀµ¼Ò°÷¤ÎµëÎÁ¤ÏÄã¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ã¼ê¤ÎÀµ¼Ò°÷¤È¤Û¤ÜÆ±Åù¤ÎÇ¯¼ý¤Ç¤¹¡£µëÍ¿ÂÎ·Ï¤òÈ´ËÜÅª¤Ë¸«Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡¦¾®Çä¤ê¡Ë
¤·¤«¤·¡¢Æ±¤¸¾®Çä¤ê¡¦³°¿©¡¦²ð¸î¤Ç¤â¡¢¼óÅÔ·÷°Ê³°¤ÎÃÏÊý¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿µëÍ¿³Êº¹¤ÎÌäÂê¤òÁÊ¤¨¤ëÀ¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¸©Æâ¤Ë¤½¤ó¤Ê¤Ë¹¥¾ò·ï¤ÎÆ¯¤¸ý¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»þµë¤ò°ú¤¾å¤²¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤½¤³¥Ñ¡¼¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤òºÎÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Àµ¼Ò°÷¤ò¾å²ó¤ë»þµë¤òÄó¼¨¤·¤Ê¤¤¤È¿Í¤òºÎ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê´ä¼ê¸©¡¦²ð¸î¡Ë
¤Þ¤¿¡¢À½Â¤¶È¡¦IT¤Ê¤ÉÂ¾¤Î¶È¼ï¤Ç¤Ï¡¢Àµ¼Ò°÷¤ÈÈóÀµµ¬Ï«Æ¯¼Ô¤ÎµÕÅ¾¸½¾Ý¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö´ðËÜµë¤ÎÉôÊ¬¤À¤±¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Èº¹¤Ï¾®¤µ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢½ô¼êÅö¤äÊ¡Íø¸üÀ¸¤Ê¤É¤â´ª°Æ¤¹¤ë¤ÈÀµ¼Ò°÷¤ÈÈóÀµµ¬Ï«Æ¯¼Ô¤Îº¹¤ÏÎòÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£30Âå°Ê¹ß¤Ï¤½¤Îº¹¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£µÕÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢Æþ¼Ò¸å1¡Á2Ç¯¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÆÊÌÚ¸©¡¦À½Â¤¶È¡Ë
°Ê¾å¡¢É®¼Ô¤¬Ä´ºº¤·¤¿¸Â¤é¤ì¤¿ÈÏ°Ï¤Ç¤¹¤¬¡¢Àµ¼Ò°÷¤ÈÈóÀµµ¬Ï«Æ¯¼Ô¤ÎµÕÅ¾¸½¾Ý¤Ï¡¢¡Ö¼óÅÔ·÷¤Ç¾®Çä¤ê¡¦³°¿©¡¦²ð¸î¤Ê¤É¤Î¶È¼ï¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë20ÂåÁ°È¾¤ÎÈóÀµµ¬Ï«Æ¯¼Ô¤¬¤«¤Ê¤êÄ¹»þ´ÖÆ¯¤¤¤¿¾ì¹ç¡×¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤·¤«¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¶Ë¤á¤Æ¥ì¥¢¤Ê¸½¾Ý¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µëÍ¿ÂÎ·Ï¤ÎS»ú¥«¡¼¥Ö¤¬µÕÅ¾¸½¾Ý¤Î¸¶°ø
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Àµ¼Ò°÷¤ÈÈóÀµµ¬Ï«Æ¯¼Ô¤ÎµÕÅ¾¸½¾Ý¤Ï¡¢º£¸å¡¢¼óÅÔ·÷¤«¤éÁ´¹ñ¤Ë¡¢¾®Çä¤ê¡¦³°¿©¡¦²ð¸î¤Ê¤É¤«¤é¤¢¤é¤æ¤ë¶È¼ï¤Ë¡¢¼ã¼ê¤«¤éÃæ¹âÇ¯¤Ë¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¾Íè¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥ì¥¢¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤»¤è¤³¤¦¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µÕÅ¾¸½¾Ý¤Ï¡¢¡¼ã¼êÀµ¼Ò°÷¤ÎµëÍ¿¿å½à¤¬Äã¤¤¡¢¢ÈóÀµµ¬Ï«Æ¯¼Ô¤Î»þµë¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î»ö¼Â¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á¢¤Ï¼þÃÎ¤Î»ö¼Â¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝÅª¤Ë¸«¤Æ¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¼ã¼êÀµ¼Ò°÷¤ÎµëÍ¿¿å½à¤¬Äã¤¤¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ËÆÃÍ¤ÎµëÍ¿ÂÎ·Ï¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Àï¸å¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤Ï¡¢¼ã¼ê¤ÏÇ½ÎÏ¡Ê¤äÀ®²Ì¡Ë¤ËÈæ¤Ù¤ÆµëÍ¿¿å½à¤¬Äã¤¯¡¢Ãæ¹âÇ¯¤Ï¹â¤¤¡¢¤È¤¤¤¦S»ú¥«¡¼¥Ö¤ÎµëÍ¿ÂÎ·Ï¤òÀµ¼Ò°÷¤ËºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àµ¼Ò°÷¤Ï¡¢20Âå¤«¤é40ºÐÁ°¸å¤Þ¤Ç²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤·¤ÆÂß¤·¤òºî¤ê¡¢40ºÐÁ°¸å¤«¤éÄêÇ¯¤Þ¤Ç¤«¤±¤ÆÂß¤·¤ò¼è¤êÌá¤¹¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¿Í¤ÏÂß¤·¤òºî¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£S»ú¥«¡¼¥Ö¤Î¾ì¹ç¡¢Àµ¼Ò°÷¤¬Âß¤·¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ë¤Ï¡¢ÄêÇ¯¡Ê¶á¤¯¡Ë¤Þ¤ÇÆ¯¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µ®½Å¤Ê¿Íºà¤¬ÄêÇ¯¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¼ãÇ¯ÁØ¤¬Â¿¤¯¹âÎð¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¡¢S»ú¥«¡¼¥Ö¤À¤È²ñ¼Ò¤ÎµëÍ¿Áí³Û¤¬¾¯¤Ê¤¯ºÑ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬S»ú¥«¡¼¥Ö¤¬ÉáµÚ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
ºòº£¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀµ¼Ò°÷¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÈóÀµµ¬Ï«Æ¯¼Ô¤Î»þµë¤¬Ï«Æ¯¼ûµë¤òÉÒ´¶¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë¤Î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢µëÍ¿ÂÎ·Ï¤Ç·è¤Þ¤ëÀµ¼Ò°÷¤ÎµëÍ¿¿å½à¤Ï´ÊÃ±¤ËÊÑ¹¹¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ï«Æ¯¼ûµë¤¬¤Ò¤ÃÇ÷¤¹¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¼ã¼êÀµ¼Ò°÷¤ÎµëÍ¿¿å½à¤Î°ú¤¾å¤²¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¡¢µÕÅ¾¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢µÕÅ¾¸½¾Ý¤¬¼óÅÔ·÷¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ¯¤¸ý¤¬¾¯¤Ê¤¤ÃÏÊý¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¼óÅÔ·÷¤Ç¤Ï¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾®Çä¤ê¡¦³°¿©¡¦²ð¸î¤È¤¤¤Ã¤¿¶È¼ï¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¶È¼ï¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬Ï«Æ¯½¸ÌóÅª¤Ç¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤Ê¤³¤È¤ä¤½¤â¤½¤âµëÍ¿¿å½à¤¬Äã¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡£
µÕÅ¾¸½¾Ý¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤à¤·¤í¾ÃÌÇ¤¹¤ë
¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¢ÈóÀµµ¬Ï«Æ¯¼Ô¤Î»þµë¥¢¥Ã¥×¤ÏÅöÌÌÂ³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¡¼ã¼êÀµ¼Ò°÷¤ÎÄãµëÍ¿¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¼êÀµ¼Ò°÷¤ÎµëÍ¿¿å½à¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Äã²¼¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢µÕÅ¾¸½¾Ý¤ÏÁý¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µëÍ¿¿å½à¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤é¡¢µÕÅ¾¸½¾Ý¤Ï¸º¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¤¤Þ¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤¬µëÍ¿À©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÃÎð¤È¤È¤â¤ËÇ½ÎÏ¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦Ç¯¸ù½øÎóÅª¤ÊÇ½ÎÏ¼çµÁ¤«¤é¡¢À®²Ì¼çµÁ¤ä¥¸¥ç¥Ö·¿¡Ê¿¦Ì³µë¡Ë¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ãæ¹âÇ¯¤ÎµëÍ¿¿å½à¤ò²¼¤²¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸¶»ñ¤Ë¼ã¼ê¤ÎµëÍ¿¿å½à¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤ÞÆüËÜ´ë¶È¤Ï¡¢ÃÙ¤ì¤Ð¤»¤Ê¤¬¤é¼ã¼êÀµ¼Ò°÷¤ÎµëÍ¿¿å½à¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¤¹¡£µëÍ¿À©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤Î¿Ê¤ß¶ñ¹ç¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ã¼êÀµ¼Ò°÷¤ÎµëÍ¿¿å½à¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢º£¤Ç¤â¥ì¥¢¤ÊµÕÅ¾¸½¾Ý¤Ï¤µ¤é¤Ë¸º¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢µÕÅ¾¸½¾Ý¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¡¢ÈóÀµµ¬Ï«Æ¯¤¬ÆüËÜ¿Í¤ÎÆ¯¤Êý¤Î¼çÎ®¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¾¡¤ÁÁÈÈóÀµµ¬¡×¤È¹ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡©
°Ê¾å¤ÎÊ¬ÀÏ¡¦Í½Â¬¤¬Àµ¤·¤¤¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»»ÑÀª¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢°ìÉô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡¢µÕÅ¾¸½¾Ý¤ò¡Ö¾¡¤ÁÁÈÈóÀµµ¬¡×¤È¹ÎÄêÅª¤ËÉ½¸½¤·¡¢¤¢¤¿¤«¤â¡ÖÈóÀµµ¬¤Ç¤âË¤«¤ËÊë¤é¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö»ö¼Â¤òÅÁ¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¡¢ÈóÀµµ¬¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤Ìõ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¡ÖÈóÀµµ¬Ï«Æ¯¤Î¥¹¥¹¥á¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤ëÆÉ¼Ô¤¬¤¤¤Æ¤â¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¸¤¤¬¿Í¤Ë嚙¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤â¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¿Í¤¬¸¤¤Ë嚙¤ß¤Ä¤¤¤¿¤é¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÄÌ¤ê¡¢ÄÁ¤·¤¤¸½¾Ý¤òÀ¤¤ÎÃæ¤ËÀè¤ó¤¸¤ÆÊó¤¸¤ë¤Î¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÌò³ä¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¤¤Þ¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈóÀµµ¬Ï«Æ¯¼Ô¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤òÄ¾»ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¸í²ò¤ò¾·¤¯¤è¤¦¤ÊÊóÆ»¤Ï¹µ¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡Ö¾¡¤ÁÁÈÈóÀµµ¬¡×¤Ï¸½ºß¤Ç¤âÄ¶¥ì¥¢¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢º£¸å¤Ï¾ÃÌÇ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÏÌÀ¼¨¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈóÀµµ¬¤È¤¤¤¦Æ¯¤Êý¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÏÌÓÆ¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ê»ä¼«¿È¤¬¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¡áÈóÀµµ¬¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡¢ÈóÀµµ¬¤ÇÀµ¼Ò°÷¤è¤ê¤â²Ô¤°¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êº¤Æñ¤Ê¤³¤È¡£¡Ö¾¡¤ÁÁÈÈóÀµµ¬¡×¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö²¶¤âÈóÀµµ¬¤ÇÆ¯¤¤¤ÆË¤«¤ËÊë¤é¤½¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦¼ã¼Ô¤¬¸½¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ§¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüË² ·ò ¡§ ·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È