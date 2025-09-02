【Weekly Data展望】ロッテがチーム創設以来初の危機に直面している。前身球団の毎日、大毎、東京時代から積み上げてきた通算成績の貯金が底をつきそうなのだ。

今季は開幕から投打がかみ合わず、8月29日には12球団最速でV逸が決定。ここまで44勝68敗3分けの借金24。通算成績が4918勝4912敗408分けとなり、開幕前に30あった通算の貯金は6まで減ってしまった。

チームは毎日として2リーグ制初年度の50年からプロ野球に参入。同年は開幕から一度も借金状態になることなく81勝34敗5分け、貯金47の圧勝劇でパ・リーグ初代王者に輝いた。その後、5割未満のシーズンもあったが、60、70年にリーグ優勝するなど貯金を増やし、78年5月と81年8月にはピークとなる貯金323を記録した。初年度を除き昨季までで貯金が1桁になったのは19年4月14日の9のみ。ここまでパ球団で唯一、通算成績が一度も借金状態になっていない。

先月29日には貯金4に減ったが、ソフトバンクに連勝し6に戻した。今週からは日本ハム、西武、オリックスとの8連戦が待ち受けるが本拠地・ZOZOマリンで5試合戦える。熱いファンの後押しを受け再び貯金を増やしてもらいたい。（記録課・八田 朝尊）