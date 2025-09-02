µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¡¢2Ç¯Ï¢Â³¡È´ôÉì¥¢¡¼¥Á¡É¤Ë°ÕÍß¡¡4Æü¤Ëº£µ¨ºÇ¸å¤ÎÃÏÊý³«ºÅ¡ÖÎÉ¤¤»Ñ¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡µð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬´ôÉì¤Ç¤Î2Ç¯Ï¢Â³¥¢¡¼¥Á¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡4Æü¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë»î¹ç¤Ï¡¢º£µ¨ºÇ¸å¤ÎÃÏÊý³«ºÅ¡£º¸Éª¤¸¤óÂÓÂ»½ý¤Ç5·î¾å½Ü¤«¤é3¥«·îÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿¼çË¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤À¡£
¡¡¡ÖÎÉ¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£º£Ç¯¤âÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï´ôÉì¤Ç¼«¿È½é¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¼ó°ÌÃ¥²ó¤Ë¹×¸¥¤·¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ËÀª¤¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£2°Ì¤Ê¤¬¤é¼Ú¶â3¤È¶ì¤·¤à¥Á¡¼¥à¤ò°ìÈ¯¤Ç³èµ¤¤Å¤«¤»¤ë¡£