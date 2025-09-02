¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÍö»Ò¡ßÈ¬ÌÚ¤Îµ÷Î¥¤¬¤¤¤¤´¶¤¸¡©¡¡»Ë¼Â¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤2¿Í¤Î¡ÈÂÎ²¹¡É
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÂè107ÏÃ¤Ç¡¢Íö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤¬³Û¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤ë»ÅÁð¤Ë¡Ö¤ª¤ä¤ª¤ä¡©¡×¤È²¿¤«¤ò´ª¤°¤Ã¤¿»ëÄ°¼Ô¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÂè112ÏÃ¡¢Íö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤ÎÉô²°¤òÈ¬ÌÚ¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤¬Ë¬¤Í¤ë
¡¡ºÇ½ª²ó¤Þ¤Ç»Ä¤ê1¥«·î¤òÀÚ¤ê¡¢²þ¤á¤Æ»×¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜºî¤Ï¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤È¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤¬µÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¤òÃµ¤¹É×ÉØ¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Ä«ÅÄ»°»ÐËå¤¬ÀïÁè¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¼è¤êÌá¤¹Êª¸ì¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤Î¤Ö¤Ï¼«Ê¬¤¬¿®¤¸¤Æ¤¤¿¡ÈÀµµÁ¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë¤Ï¡Ö¤ï¤¿¤·¤¬°ìÈÖ¤¤ì¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¡×¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ÈÀÄ½Õ¡É¡¢Íö»Ò¤Ï°¦¤¹¤ë¿Í¤Î¡ÈÂÎ²¹¡É¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æº£¡¢Íö»Ò¤ÏÆ±¤¸¤â¤Î¤ò¼º¤Ã¤¿È¬ÌÚ¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤È¤½¤ì¤ò¼è¤êÌá¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤Î¤ÏµÇ°¤¹¤Ù¤Âè100ÏÃ¡£¤Î¤Ö¤¬È¬ÌÚ¤Î»¨²ßÅ¹¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤ÞÍö»Ò¤¬ÄÌ¤ê¤«¤«¤ë¡£Åö»þ¡¢²ñ¼Ò°÷¤À¤Ã¤¿Íö»Ò¤Ï³ØÎò¤Î¤³¤È¤Ç¸«²¼¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÈ¬ÌÚ¤ÏÅâÆÍ¤Ë¡ÖµÕ¶¤¬¿Í¤ËµÚ¤Ü¤¹¤â¤Î¤³¤½µ±¤«¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Íö»Ò¤Ï¤¹¤«¤µ¤º¡Ö¤ª¡Ä¡Ä¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡×¤ÈÈ¿±þ¡£½éÂÐÌÌ¤Î2¿Í¤¬¶µÍÜ¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¡¢È¬ÌÚ¤Î¡Ö¤À¤«¤é¡¢º£¤Î·¯¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¿è¤ÊÎå¤Þ¤·¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿Íö»Ò¤ÎÉ½¾ð¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤·¤«¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤â¤·¤«¤¹¤ë¤«¤â¡×¤È»×¤ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡È¬ÌÚ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¥µ¥ó¥ê¥ª¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¦ÄÔ¿®ÂÀÏº¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤«¤Ê¤êµÓ¿§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÈ¬ÌÚ¤Î¤Û¤¦¤¬¿ó¤è¤êÇ¯¾å¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÄÔ¤Ï¤ä¤Ê¤»¤è¤ê8ºÐÇ¯²¼¤À¡£¤Þ¤¿È¬ÌÚ¤È¿ó¤Î¸òÎ®¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ½ÐÀ¬ÃÏ¤¬Æ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÄÔ¤È¤ä¤Ê¤»¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï½ªÀï¤«¤éÌó20Ç¯¸å¡£Åö»þ¡¢Æ«´ïºî¤ê¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ä¤Ê¤»¤¬³«¤¤¤¿ÁÏºîÆ«´ïÅ¸¤Ë¡¢ÄÔ¤¬Â¤ò±¿¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç±ï¤¬·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡ÊÄôµ×Èþ»Ò¡Ø¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ÎÀ¸³¶ ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤È¤Ü¤¯¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£
¡¡ÄÔ¤ÏÍý·Ï³ØÀ¸¤ÇÄ§Ê¼¤òÌÈ¤ì¤¿¤¬¡¢¹ÃÉÜ¶õ½±¤ÇÀ¸²È¤¬Á´¾Æ¤·¡¢ÍÄ¤¤Ëå¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤ëÃæ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÌµ»Ä¤Ê»à¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁÔÀä¤ÊÀïÁèÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ê¤«¤è¤¯¡×¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÄÔ¤ÎÈ¿Àï¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£°ìÊý¡¢Íö»Ò¤âº§Ìó¼Ô¤Î¹ë¡ÊºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡Ë¤òÀïÁè¤ÇË´¤¯¤·¤¿¤³¤È¤«¤éÈ¿Àï¤ÎÎ©¾ì¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¿¡£Íö»Ò¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¤ä¤Ê¤»¤ÎºÊ¡¦¾®¾¾Äª¤Î2¤Ä²¼¤ÎËå¡¦±Í¤¬¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤é¤ì¡¢¼ÂºÝ¤ËÈà½÷¤âÉ×¤òÀïÁè¤ÇË´¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨1¡Ë¡£¤À¤¬¡¢ÄÔ¤ÎºÊ¤È¤ÏÊÌ¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æº£ÉÁ¤«¤ì¤ëÈ¬ÌÚ¤ÈÍö»Ò¤ÎÎø°¦ÌÏÍÍ¤ÏÁÏºî¤À¡£
¡¡ÆÈÎ©¸å¡¢È¬ÌÚ¤Î²ñ¼Ò¤ÇÀëÅÁÊ¸¤Î¼¹É®¤ä»öÌ³»Å»ö¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍö»Ò¡£ºÇ½é¤Îº¢¤ÏÈ¬ÌÚ¤òÊé¤¦Íö»Ò¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Ã±¤Ë¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÂº·É¤Ê¤Î¤«¡¢Îø°¦´¶¾ð¤Ê¤Î¤«¡¢È½ÃÇ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¬¤¢¤ë³Î¿®¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ï¡¢»õ¤Ë°áÃå¤»¤ÌÍö»Ò¤Î±Ç²èÉ¾ÏÀ¤ËÈ¬ÌÚ¤¬¡Ö¤½¤ó¤Ê¸«Êý¤ò¤·¤Æ¡¢°ìÈÖÉÔ¹¬¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¤ò°¦¤·¤Æ¤ë·¯¤Ê¤Î¤Ë¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¥·ー¥ó¤À¡£Íö»Ò¤Ï¡ÖÃ¯¤Ë¤â¿´¤ò³«¤«¤Ê¤¤¡£²ÈÂ²¤â»ý¤¿¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë°¦¤È¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶¯¤¯È¿ÏÀ¤¹¤ë¤¬¡¢Èà½÷¤¬¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤òÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÅÜ¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢·îÆü¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¡¢È¬ÌÚ¤È¤Î¿´¤Îµ÷Î¥¤¬°ì¸þ¤Ë½Ì¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ø¤Î²×Î©¤Á¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢Íö»Ò¤â¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬È¬ÌÚ¤ËÂÐ¤·¤ÆÎø°¦´¶¾ð¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤¢¤Î»þ¤Þ¤Ç¤Ï¡£
¡¡¸É»ù¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤âÍ¥¤·¤¯Êú¤¤·¤á¤Æ¤¢¤²¤ëÈ¬ÌÚ¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¬ÌÚ¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Î°ì¤Ä¤Ë¡Ö¿Í¤ÎÂÎ²¹¡×¤òµó¤²¡¢¡Ö¤¢¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ï¿Æ¤«¤éÌµ¾ò·ï¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Ì¤¯¤â¤ê¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿Íö»Ò¤Ï¤Õ¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦È¬ÌÚ¤µ¤ó¤ò¡¢Ã¯¤«Êú¤Äù¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤Ä¤¤¤Æ½Ð¤ë¡£Éú¤·ÌÜ¤«¤é¾åÌÜ¸¯¤¤¤ËÊÑ¤ï¤ëÍö»Ò¤Î»ëÀþ¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÆ°ÍÉ¤·¤¿È¬ÌÚ¤ÎÉ½¾ð¤Ç°ìµ¤¤Ë²èÌÌ¤Î¼¾ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç¤¸¤ó¤ï¤ê¤È´À¤ò¤«¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æµ¤¤Þ¤º¤¤Ê·°Ïµ¤¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤º¡¢³°¤Ë½Ð¤¿Íö»Ò¤Ï¼«Ê¬¤Î³Û¤ò¿¨¤ë¡£Îø¿´¤¬ÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤È¤¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë¼ê¤òÆ¬¤Î¤Û¤¦¤Ø¤ä¤ë¤Î¤Ï¹ë¤ËÎø¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡È¬ÌÚ¤ÈÍö»Ò¤ÏÅ»¤¦¶õµ¤¤¬¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¿Í¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¡¢Êª»ö¤òÎäÀÅ¤ËÂª¤¨¤ë»×Î¸¿¼¤µ¡£ÊªÀÅ¤«¤Ê¤¬¤é¼þ¤ê¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ¥¤·¤µ¡£¿Í¤ÎÎØ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤«°¥¤·¤²¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¡£¤½¤ì¤ò°ì²áÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÉáÊ×À¤ò»ý¤ÄºÊÉ×ÌÚ¤È²Ï¹ç¤Î¡ÈÈþ¡É¤È¡¢»þÂå¤òÄ¶±Û¤¹¤ë±éµ»¤¬Êä¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ë¤Ë°ìÀ¸Ê¬¤ÎÎø¤ò¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Íö»Ò¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÂÎ²¹¤¬¤É¤ó¤É¤ó±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢È¬ÌÚ¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£È¬ÌÚ¤â¤Þ¤¿¶õ½±¤ÇºÊ»Ò¤òË´¤¯¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È¿´¤ÎËþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¿Í¤â¡Ö¿Í¤ÎÂÎ²¹¡×¤òµá¤á¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¼ê¤ò¿¤Ð¤»¤Ð¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ëÂÎ²¹¤ò2¿Í¤Ï°ú¤´ó¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
»²¾È¢¨ https://www.kochinews.co.jp/article/detail/861384¡ÊÊ¸¡áÆÑ¤È¤ê»Ò¡Ë