µÈ²¬Î¤ÈÁ¤ÈÀ¾ËãÉÛ¤ò¥Ê¥¤¥È¥Û¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¤é¡¢32ºÐ¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¤ÎËÜ²»¤¬¸«¤¨¤¿¡ª
1990Ç¯¤Î´°À®°ÊÍè¡¢Ç¯¤ò·Ð¤ë¤Û¤É¤ËÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·¡¢À¾ËãÉÛ¤ÎÌë¤ò±ð¤ä¤«¤ËºÌ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥Ó¥ë¡ÖTHE WALL¡×¡£
¤½¤Î°ì³Ñ¤Ç¹â´¶ÅÙ¤ÊÂç¿Í¤ò·Æ¤ï¤»¤ë£²¸®¤ò¡¢½÷Í¥¡¦µÈ²¬Î¤ÈÁ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë½ä¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤Î»äÀ¸³è¤òËÜ¼ÁÅª¤ËºÌ¤ë¤³¤È¤³¤½¿¿¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¡×
¤Þ¤º¤Ï·úÊª¤Î£±³¬¤Ë¤¢¤ë¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥Ð¡¼¤Ç¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤ò¡£¡ÖÅ·°æ¤¬¹â¤¯¤Æ³«ÊüÅª¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¿ï½ê¤«¤é´¶¤¸¤é¤ì¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈµÈ²¬¤µ¤ó
¤´ËÜ¿Í¤¤¤ï¤¯¡¢¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï25ºÐ¡£Åìµþ¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·¤Æ£³Ç¯¤·¤«¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤éÀ¾ËãÉÛ¤Î³¹¤¬¤ä¤±¤Ë¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ÇÉ¬»à¤ËÇØ¿¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡Ö¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÅ¹¤â¤Ç¤¤Æ¡¢¶ÛÄ¥¤¹¤ë¾ì½ê¤«¤é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â¤ò¸À¤¦¤È¡¢¤Ä¤¤ºÇ¶á¤â¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤ËÍè¤¿¤Ð¤«¤ê¡£ÂÎ¤Ëµ¤¤ò»È¤¦Êì¤ò´î¤Ð¤»¤¿¤¯¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÀº¿ÊÎÁÍý¤Î¤ªÅ¹¤Ø¡£Ãæ¤Ë¤ªÄí¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡£
¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¤ªÅ¹¤¬Â¿¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÉ½¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
ÃÏ¤ËÂ¤¬¤Ä¤¤¤Æ»ëÌî¤¬¹¤¬¤Ã¤¿µÈ²¬¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤¦¤âÏÃ¤¹¡£
¡Ö·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Ã±¤Ë¹âµé¤À¤«¤é¤È¤«²Ú¤ä¤«¤À¤«¤é¤È¤«¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÆ´¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾¤ÎÃ¯¤Ç¤â¤Ê¤¤»ä¼«¿È¤ÎÀ¸³è¤ËºÌ¤ê¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤«¡¢¤´Ë«Èþ´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤³¤½¤¬ËÜÅö¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
»×Î¸¿¼¤¤¤Ò¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇËÜ»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿»þ¤âÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¤È¯¸À¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢Êª»ö¤ò¿¼¤¯¹Í¤¨¤ëÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¿ÍÊÁ¤Ï·òºß¤À¡£
ºòÇ¯¤Ï±Ç²è¡ØÀµÂÎ¡Ù¤ÇÂè48²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤âÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì³Ð¸ç¤ÇÌò¤ËË×Æ¬¤·¤¿·ë²Ì¤À¤í¤¦¤È¿ä»¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¼é¤é¤ì¤ëÂ¦¤«¤é¼é¤ëÂ¦¤Ø¡£ÇÐÍ¥¶È10Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëµÈ²¬Î¤ÈÁ¤Î¤¤¤Þ¡£
Åìµþ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ï¼Ò²ñ¿Í10Ç¯ÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö32ºÐ¡×¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤òÂç¿Í¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µÈ²¬¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¡¢»Å»ö¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÇÐÍ¥¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¾å¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢º£Ç¯£³·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿TBS¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¤Ç¹ñ¸ì¶µ»ÕÌò¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤òµó¤²¤Æ¡¢¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
ÊÒ¼ê¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤µ¤È¡¢¥Ð¥ó¥º¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÍ·¤Ó¿´¤Ë»É·ã¤µ¤ì¤Æ¡¢¼«Á³¤Ë³Ú¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿µÈ²¬¤µ¤ó¡£¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤ËÈ¿¤·¤¿ËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¤â¤¹¤Ã¤«¤ê¤ä¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÀ¸ÅÌÌò¤Ç¤¢¤ë10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÊý¡¹¤È¸½¾ì¤Ç¤´°ì½ï¤·¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¼é¤é¤ì¤ëÂ¦¤«¤é¼é¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¼¡¤ÎÀ¤Âå¤¬¸½¾ì¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¿¤Ó¿¤Ó¤È¤ª¼Çµï¤Ç¤¤ë´Ä¶ºî¤ê¤ò¡¢Âç¿Í¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÎ¨Àè¤·¤Æ¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¡£
¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¶î¤±½Ð¤·¤ÎÇÐÍ¥¤À¤Ã¤¿»þ¡¢»£±ÆÁ°¤Ë¤è¤¯¶ÛÄ¥¤Ç¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢ÀèÇÚ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¿ïÊ¬¤Èµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬¤µ¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¸åÇÚ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×
¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÌò¤ÎÄÏ¤ßÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ·Ð¸³¤äÃÎ¼±¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤â¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
µÈ²¬¤µ¤ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼ÂÇ¯Îð¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¯¤ÆÉÔ°Â¤Ë»×¤¦¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¶Å¤ê¸Ç¤Þ¤ë¤Î¤ÏÉ½¸½¤ò¤¹¤ë¾å¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤ò°Õ¼±Åª¤ËÁý¤ä¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤Ï´·¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Ò¤È¤Î¿´¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ÆÆ°¤«¤¹¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë´Ø¤ï¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢Í½ÄêÄ´ÏÂ¤Î´Ä¶¤Ë°Â½»¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢º£¡¢²¿¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼¤½¤ì¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬ÀÏ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»ÑÀª¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
»Å»ö¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ËÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢¡ÈµÈ²¬Î¤ÈÁ¡É¤È¤¤¤¦¸Ä¤ò³ÎÎ©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ¶á¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤ò»Ä¤¹¤Ù¤¤«¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤Î¤«¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤À¤«¤é¡¢»Å»ö¤ÎÁª¤ÓÊý¤â¡Ö¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤¯¤ä¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Ò¤È¤Ë¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤«¹Í¤¨¤Æ½Ð±é¤ò·è¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤Ò¤È¤Î¿´¤Ë±Êµ×¤Ë»Ä¤ë±Ç²èºî¤ê¤ò»ä¤Ï·è¤·¤ÆÄü¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¤½¤ó¤ÊµÈ²¬¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¤³¤Î£¸·î29Æü¤«¤é·à¾ì¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬150ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ëÈý·î¤¸¤å¤ó»á¤ÎÌ¡²è¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡¦½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×Ï¢ºÜ¡Ë¤Î¼Â¼Ì²½¤À¡£
¤Ò¤ÈÂ¤ªÀè¤Ë»î¼Ì¤òÇÒ¸«¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¸Å¤¤³¹ÊÂ¤ß¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÇËÂ¤¬¤ì¤¿±ÇÁü¤Ï¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤Ë°î¤ì¡¢ÀÚ¤Ê¤µ¤òÁß¤Î©¤Æ¤ë¡£
¸«¤¿ÌÜ¤¬Æ±¤¸¡È¤Õ¤¿¤ê¤Î·ß°æÎá»Ò¡É¤ò±é¤¸¤¿µÈ²¬¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀº¿ÀÇ¯Îð¤Î°ã¤¤¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤ËÇº¤ó¤À¡×¤½¤¦¤À¤¬¡¢¸«»ö¤ËÁ¡ºÙ¤Ë±é¤¸Ê¬¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼Í×ÁÇ¤Î¤¢¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÀâÆÀÎÏ¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤Ç²þ¤á¤Æ±Ç²è¤È¤¤¤¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¡ÈÌÌÇò¤µ¡É¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö»ä¡¢±Ç²è´Û¤Ç¤¤¤¤ºîÉÊ¤Ë½Ð¹ç¤¦¤È¡¢¤è¤¯¥á¥â¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥°¥Ã¤È¤¤¿¥·¡¼¥ó¤ò¸å¤«¤é»×¤¤ÊÖ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
º£¤Î»þÂå¡¢ÌÌÇò¤¤Æ°²è¤ÏSNS¾å¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Ä¤«¤ë¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¥¨¥ó¥¿¥á¤È¤·¤Æ»þÂå¤Î¿¿¤óÃæ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤âÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´ÊÃ±¤Ë¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¤¦¤µ¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ°Å¤¯ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç£²»þ´Ö¡¢£³»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤ë±Ç²è¤Ï¡¢¿´¤Î±ü¤Ë¿¼¤¯Æþ¤ê¹þ¤à²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤ºîÉÊ¤Ê¤é¡¢´Ñ¤¿¤Ò¤È¤Î¿´¤Ç±Êµ×¤ËÀ¸¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¡£»ä¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤·¤ÆÄü¤á¤¿¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
µÈ²¬¤µ¤ó¤Ïµ£Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¼Â¤ËÍê¤â¤·¤¯¡¢Èà½÷¤¬±Ç²è¤Ë½ÐÂ³¤±¤ë¸Â¤ê¡¢±Ç²è¤È¤¤¤¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤È³Î¿®¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¡1993Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£µþÅÔÉÜ½Ð¿È¡£½÷Í¥¡£2015Ç¯¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡£ºÇ¿·ºî¤Ï±Ç²è¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¡£26Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ë¤â½Ð±éÍ½Äê¡£
¢£°áÁõ
