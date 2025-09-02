最終週のタフな洋芝なら、ハービンジャー産駒のショウナンガルフも黙ってはいない。7月函館の新馬戦は7馬身差の圧勝。23年セレクトセール当歳部門で2億1000万円（税抜き）の高額馬。その期待に違わぬ圧巻のパフォーマンスだった。

1週前追いは札幌芝コースの併せ馬で遅れたが、手綱を取った池添は意に介せず。「調教駆けするタイプではない。それでも自分の動きはできているので問題ないかな。これでもう一段上がってくると思う」と手応え十分だ。