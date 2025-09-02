¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¡©¡×¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¸µ¥«¥Î¤¬¡¢ÆÍÁ³¤¦¤Á¤ËÍè¤¿Ìë¡£ÃË¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¡Ä
¹Á¶è¡¦À¾ËãÉÛ¤ÇÌ©¤«¤Ë¥¦¥ï¥µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëBAR¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÈTOUGH COOKIES¡Ê¥¿¥Õ¥¯¥Ã¥¡¼¥º¡Ë¡É¡£
½÷ÀµÒ¤·¤«Æþ¤ì¤º¡¢´ÇÈÄ¤â¤Ê¤¤¡¢¥¢¥¯¥»¥¹ÊýË¡¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ê¥¾Â¿¤Å¹¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÅ¹¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿½÷À¤Ï¡¢¡È¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡É¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥¿¥Õ¥¯¥Ã¥¡¼¤È¤Ï¡¢¡È³ú¤á¤Ê¤¤Äø¤«¤¿¤¤¥¯¥Ã¥¡¼¡É¤«¤é¡¢¥¿¥Õ¤Ê½÷À¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö»ä¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿»Ò¤ò¡Ä¼é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤Î¼èºà¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢Èà½÷¤Ï¡Ä¡×
¤½¤ÎÀè¤Î¸ÀÍÕ¤òÃµ¤¹¤è¤¦¤ËÌÛ¤Ã¤¿¥á¥°¤ò¡¢¥ß¥Á¤Ï¤¿¤ÀÂÔ¤Ã¤¿¡£¶Ä¸þ¤±¤Î¥ß¥Á¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤¿¥á¥°¤ÎÂÎ¤¬Èù¤«¤Ë¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÇØ¤ò¤¢¤ä¤¹¤è¤¦¤ËÉï¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥á¥°¤ÏºÙ¤¤Â©¤òÅÇ¤¤¤Æ¤«¤é¡¢¾®¤µ¤¯¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ß¥Á¤ÎÂ¦¤Ê¤éÌ²¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡Ä¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¡Ä¤´¤á¤ó¡×
Î«¤ì¤¿À¼¤¬¡¢¥ß¥Á¤Î¶»¤ËÄ¾ÀÜ¶Á¤¤¤¿¡£¥ß¥Á¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Î¶»¸µ¤ò¤¹¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë°®¤Ã¤¿¥á¥°¤ÎºÙ¤¤»Ø¤òÍ¥¤·¤¯°ú¤¤Ï¤¬¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ß¥Á¤Ï¥á¥°¤ò¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤«¤é²¼¤í¤·¡¢¿²Å¾¤ó¤À¤Þ¤Þ¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ä²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤â¤¦¾¯¤·¡¢ÏÃ¤»¤ë¤«¡©¡×
´é¤ò¸«¤ÆÏÃ¤·¤¿¤¤¤È¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤À¤±Î¥¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿¥ß¥Á¤Ë¤¹¤ê´ó¤ê¡¢¤½¤Î¶»¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤ÈËä¤Þ¤Ã¤¿¥á¥°¤Ï¡¢¥ß¥Á¤Î¼ÁÌä¤Ë¤ÏÅú¤¨¤º¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤³¤Ê¤éÉÝ¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÒì¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ä¥ß¥Á¡×
¡Ö¤ó¡©¡×
¡Ö·ëº§¤·¤Æ¡×
¡Ö¡Ä¤Ï¡©¡×
¡Ö¥ß¥Á¤À¤±¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¡£¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Ã¤ÆÌóÂ«¤·¤Æ¡×
¡½ ¤É¤³¤Ë¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤Ã¤Æ¡Ä¡£
·ëº§¤òË¾¤Þ¤º¡¢¤É¤³¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥á¥°¤À¤í¤¦¡©¤È¡¢¶¯°ú¤Ë¾å¤ò¸þ¤«¤»¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«³Î¤«¤á¤¿¤¤¾×Æ°¤Ë¶î¤é¤ì¤¿¤±¤ì¤É¡¢¥ß¥Á¤Ï¤½¤¦¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡½ ·ë¶É¡¢¥ª¥ì¤Ï¥á¥°¤Ë¼å¤¤¡£
»×¤ï¤º¤³¤Ü¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤áÂ©¤ò¡¢¥á¥°¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°û¤ß¹þ¤ó¤À¡£²ÚÔú¤ÊÇØÃæ¤ËÏÓ¤ò²ó¤¹¤³¤È¤â¤¿¤á¤é¤ï¤ì¤Æ¡¢ÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¥ß¥Á¤Ë¥Ô¥¿¥ê¤È´ó¤êÅº¤Ã¤¿¾®¤µ¤ÊÂÎ¤¬¡¢µ¬Â§Àµ¤·¤¤¿²Â©¤òÎ©¤Æ»Ï¤á¤¿¡£
¢¡
ÍâÄ«9»þ²á¤®¡£¥ß¥Á¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¥á¥°¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥ß¥Á¤¬¿²ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ï¶õ¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê»Ï¤á¤¿º¢¤Ç¡¢¤½¤Î¿²ÉÔÂ¤ÎÆ¬¤Ç¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢ÇË¤é¤ì¤¿¥Î¡¼¥È¤ÎÀÚ¤ìÃ¼¤¬¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£
¡½ ¥¢¥¤¥Ä¡¢º£¤â¤Þ¤À¼ê½ñ¤¤Ç¼èºà¤·¤Æ¤ó¤Î¤«¤Ê¡£
¤ª¤½¤é¤¯¡¢¥á¥°¤¬¤¤¤Ä¤â»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¼èºà¥á¥âÍÑ¤Î¥Î¡¼¥È¤òÇË¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥ß¥Á¤Ï¤½¤ÎÀÚ¤ìÃ¼¤ò¼ê¤Ë¤È¤Ã¤¿¡£
¡ØºòÆü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¡ª¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢Ä¶µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ß¥Á¤Ï»ä¤Î°ìÈÖ¤À¤Í¡£ÌóÂ«¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÀè¤Ë½Ð¤Þ¤¹¡£¤¢¡¢¹ç¤¤¸°¤Ï¤â¤é¤Ã¤È¤¯¤Í¡Ù
¡½ ¤â¤é¤Ã¤È¤¯¡¢¤Ã¤Æ¡Ä¡£
ÆÍÇï»Ò¤Î¤Ê¤µ¤â¡¢°¤Ó¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤â¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿º¢¤Î¤Þ¤Þ¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£¤±¤ì¤ÉÇ¯·î¤¬Î®¤ì¤ì¤Ð¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¿Í¤Ê¤É¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¡¢¥ß¥Á¤Ï¡¢ºòÌë¤Î¥á¥°¤Ë»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡£
º£Æü¤Ï·îÍËÆü¡£Sneet¤ÏÄêµÙÆü¤À¡£¥ß¥Á¤Ï´é¤òÀö¤¤¡¢»õËá¤¤òºÑ¤Þ¤»¤ë¤È¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÆþ¤ì¡¢¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò³«¤¯¡£¤½¤·¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯Ä´¤Ù¤â¤Î¤ò¤·¤¿¸å¡¢ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡ÖÄ«¤«¤é¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
ÅÅÏÃ¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¥ß¥Á¤Ë¡¢10»þ²á¤®¤Æ¤ê¤ã¤â¤¦Ãë¤À¤è¡¢¥Ð¥Ð¥¢¤ÏÁáµ¯¤¤Ã¤Æ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ó¤À¤«¤é¤µ¡¢¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤é¤²¤¿¤½¤Î¿Í¤Ï¡¢À¾ËãÉÛ¤Î½÷Äë¡¦¸÷¹¾¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ß¥Á¤¬»ä¤ËÍê¤ß»ö¤¹¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Í¤§¡×
19»þ¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ë¡¢¥ß¥Á¤Ï¸÷¹¾¤Î¼«Âð¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¸µËãÉÛ¤Ë¤¢¤ë5³¬·ú¤Æ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ¾å³¬¤ò1¥Õ¥í¥¢»È¤Ã¤¿¥Ú¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹¤À¡£
¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ÃÛ40Ç¯¤òÄ¶¤¨¤¿¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¸µ¤Ï200Ö¤òÄ¶¤¨¤ë5LDK¤À¤Ã¤¿´Ö¼è¤ê¤ò¡¢¸÷¹¾¤¬1LDK¤Ë¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤¬50¾ö°Ê¾å¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤Ë¤´¤È¤Ë¤âÌµµ¡¼Á¤ò·ù¤¦¸÷¹¾¤Î¼ñÌ£¤Ç¡¢¼¼Æâ¤Ï¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ëÄ´¤ËÅý°ì¤µ¤ì¡¢10¿Í¤ÏºÂ¤ì¤½¤¦¤ÊÂç¤¤µ¤Î¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ï¡¢»çÃÉ¡Ê¤·¤¿¤ó¡Ë¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¼¿¹õ¤Ë±ð¤á¤¡¢µÓÉô¤Ë¤ÏÅâÁðÌÏÍÍ¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÄ¦¹ï¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Éô²°¤Î»Í¶ù¤Ë¤ÏÀ¶Ä«»þÂå¤Î¥é¥ó¥¿¥ó·¿¥¹¥¿¥ó¥É¤¬ÇÛ¤µ¤ì¡¢Ç»¤¤ÀÖ¤Î¥·¥§¡¼¥É¤òÆ©¤«¤·¤ÆÏ³¤ì¤ëÅô¤ê¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÏÂ¤í¤¦¤½¤¯¤Î²Ð¤Î¤è¤¦¤Ë½À¤é¤«¤¤¡£
ÃÖ¤«¤ì¤¿²È¶ñ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡¢¾å³¤¤Î¹üÆ¡³¹¤ÇÁª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿°ìÅÀ¤â¤Î¤Ç¡¢¤·¤«¤â¥ß¥Á¤¬¸÷¹¾¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿º¢¤«¤é¤³¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¹üÆ¡¤È¤·¤Æ²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¶²¤ì¤º¤ËÉáÃÊ»È¤¤¤·¡¢À¸³è¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¸÷¹¾¤Î¥»¥ó¥¹¤Ï¡¢ÃøÌ¾¤Ê¹üÆ¡¾¦¤Ë¤â°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥ß¥Á¤Ï¤³¤ÎÉô²°¤ËÆþ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢Ëâ½÷¤Î´Û¤ËÍè¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¸÷¹¾¤Ë¤Ï¸ý¤¬Îö¤±¤Æ¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤¢¤ó¤¿¡¢¿²ÉÔÂ¤À¤Í¡©ÇòÃã¡Ê¤Ï¤¯¤Á¤ã¡Ë¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤è¤¦¤«¡×
¤½¤ì¤Ë¤·¤è¤¦¤«¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤ªÃã¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥ß¥Á¤ÎÌòÌÜ¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ß¥Á¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¥¥Ã¥Á¥ó¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¥¥Ã¥Á¥ó¤Î±ü¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÃãÍÕÀìÍÑ¤Î¥»¥é¡¼¡É¤¬¤¢¤ë¡£¥ï¥¤¥ó¥»¥é¡¼¤òÃãÍÕÍÑ¤Ëºî¤êÂØ¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñÃã¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ÈÃã¡¢ÆüËÜÃã¤Ê¤É¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÔä¤äÅû¤ËÆþ¤ì¤é¤ìÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ß¥Á¤ÏÀ®¿Í¤¹¤ëÁ°¡Ä°ì»þ´ü¤³¤Î²È¤Ç¸÷¹¾¤È¶¦¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Îº¢¤ËÍÍ¡¹¤Ê²È»ö¤ò»Å¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡Ê²È»ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡Ë¡¢Ãã¤ÎÆþ¤ìÊý¤â¤½¤ÎÃæ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£
¥»¥é¡¼¤ÎÈâ¤ò³«¤±¡¢¥ß¥Á¤Ï¡Ø°ÂµÈÇòÃã¡Ê¤¢¤ó¤¤Ä¤Ï¤¯¤Á¤ã¡Ë¡Ù¤Èµ¤µ¤ì¤¿Åû¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¡£¥¢¥ß¥Î»À¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤Î¹âµéÃãÍÕ¤Ï¡¢¸÷¹¾¤¬¿çÌ²ÉÔÂ¤ÎÄ«¤Ë¤è¤¯°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ªÃã¤À¡£
¥ß¥Á¤Ï¡¢½Õ¤Î2½µ´Ö¤Û¤É¤Î´Ö¤Ë¤·¤«Å¦¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´õ¾¯¤ÊÃãÍÕ¤ò¡¢ÌµÂÌ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃã´ï¤ËÆþ¤ì¡¢ÃãÍÕ¤ò¾Ç¤¬¤¹¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦Ç®¤¹¤®¤Ê¤¤¤ªÅò¤òÃí¤°¡£æÇ¿é¿§¤ÎÈþ¤·¤¤ÍÕ¤¬Åò¤ËÍÏ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤ê¡¢ÀÄ¤µ¤ò´Þ¤ó¤À´Å¤¤¹á¤ê¤¬Î©¤Á¾å¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¸÷¹¾¤ÎÊ¬¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ë¤âÃí¤¤¤À¡£
¡Ö¥¢¥ó¥¿¤Ï·ë¹½¡¢¤¤¤¤ÃË¤Ë°é¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Í¤§¡×
ÇòÃã¤ÎÌ£¤ËËþÂ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Î¸÷¹¾¤¬¡¢¤Ë¤ä¤Ë¤ä¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¾Ð¤ß¤ò¥ß¥Á¤Ë¸þ¤±¤¿¡£
¡½ ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤â¤¦¥Ð¥ì¤Æ¤ë¤Ê¡£
À¾ËãÉÛ¤È¤¤¤¦¤³¤Î³¹¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Á´¤Æ¸÷¹¾¤Î¼ª¤ËÆþ¤ë¡£¤½¤ì¤¬Sneet¤Ç¤Î¤³¤È¤Ê¤é¾°¹¹¤Ç¡¢¸÷¹¾¤Ë±£¤·»ö¤Ê¤É¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¥ß¥Á¤Ë¤â¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ç¡©¥á¥°¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤í¡£¥¢¥¿¥·¤Ë²¿¤ò¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤ï¤±¡©¡×
¤º¤Ð¤ê¤ÈÀÚ¤ê¤³¤Þ¤ì¤Æ¤â¥ß¥Á¤Ï¶Ã¤¤¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¡£¸÷¹¾¤Ï¥ß¥Á¤ÎÁ´¤Æ¤òÃÎ¤ëÍ£°ì¤Î¿Í¤Ç¡¢¥ß¥Á¤Ë¤â¡¢¸÷¹¾¤Î¤³¤È¤òÃ¯¤è¤êÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤À¤È¤¤¤¦¡¢¼«Éé¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
15ºÐ¤Ç¤³¤Î³¹¤ËÊ¶¤ì¹þ¤ó¤À¥ß¥Á¤Ï¡¢¹ó¤¯¹Ó¤ì¤¿À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¸÷¹¾¤Ë½¦¤ï¤ì¤¿¡£¸÷¹¾¤Ï¥ß¥Á¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ¿´¤ò³«¤¤¤¿Âç¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖºòÆü¥á¥°¤¬ÆÍÁ³Å¹¤ËÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥ª¥ì¤Î²È¤Ë¤â¡Ä¡×
µÞ¤«¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÇòÃã¤ò³Ú¤·¤à¸÷¹¾¤Ë¡¢¥ß¥Á¤ÏÀâÌÀ¤ò»Ï¤á¤¿¡£
»Å»ö¤ò¼¤á¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¥á¥°¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¾Ü¤·¤¯¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡£²¿¤«¤Ë¶±¤¨¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤¤Èà½÷¤ò½õ¤±¤¿¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¥á¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡º÷¤·¤Æ¤ß¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£
¤À¤«¤é¡¢¸÷¹¾¤òÍê¤ê¤¿¤¤¤Î¤À¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡Ö¥á¥°¤ÎÌ¾Á°¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿ºÇ¿·¤Îµ»ö¤Ï¡¢È¾Ç¯Á°¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÊ¶ÁèÃÏ°è¤Ë¤¢¤ë¾®¤µ¤ÊÂ¼¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£
¤½¤ÎÂ¼¤Ç¤Ï¡¢½÷¤Î»Ò¤ÏÍÄ¤¤º¢¤«¤éÆ¯¤¯¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢ÃË¤Î»Ò¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÊÙ¶¯¤·¤¿¤¤¤È´ê¤¦»Ò¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢½÷¤Î»Ò¤¬ÄÌ¤¨¤ë³Ø¹»¤òºî¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦µ»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¥á¥°¤Ï¡¢³Ø¹»¤òºî¤ë¤¿¤á¤ËÀ¯ÉÜ¤ËÆ¯¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëNGO¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¼èºà¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²¿¿Í¤«¤Î½÷¤Î»Ò¤ÎÀ¸³è¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¤Ç¤â¡¢¥ê¥ê¥¢¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦10ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤Ë¤Ï»×¤¤Æþ¤ì¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢9¿Í·»Äï¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Èà½÷¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤Î½ÅÏ«Æ¯¤Ê¤Î¤«¤ò¡¢°ì¤«·î¤Û¤É°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æµ»ö¤Ë¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
¤³¤ì¤Ç¤¹¡¢¤È¥ß¥Á¤Ï¸÷¹¾¤Ë·ÈÂÓ¤òº¹¤·½Ð¤·¤¿¡£¤½¤Îµ»ö¤Î¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥ê¥¢¤¬¤½¤Î¾®¤µ¤Ê¼ê¤Ç¥á¥°¤Î¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¾Íè¤Ï¥á¥°¤ß¤¿¤¤¤Ë¿§¤ó¤Ê¹ñ¤òÈô¤Ó²ó¤ëµ¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥ê¥ê¥¢¤Î¸ÀÍÕ¤È¶¦¤Ë¡£
ÌÛ¤Ã¤Æµ»ö¤òÆÉ¤ß½ª¤¨¤¿¸÷¹¾¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¡©¤È¥ß¥Á¤òÂ¥¤¹¡£
¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤³¤Îµ»ö¤ò½ñ¤¯¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥°¤Ï¡¢»Å»ö¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡Ä¡×
¡Ö¤³¤Îµ»ö¤Î¸å¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò¡¢¥¢¥¿¥·¤ËÄ´¤Ù¤ÆÍß¤·¤¤¡¢¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤Í¡×
¥ß¥Á¤¬ð÷¤¯¤È¡¢¸÷¹¾¤¬ÄÁ¤·¤¯Âç¤¤Ê¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥®¥í¥ê¤È¥ß¥Á¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¤¢¤È¡¢¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¢¥¿¥·¤Ï¥¢¥ó¥¿¤Ë¤À¤±¤Ï´Å¤¤¡£¤½¤ì¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥¢¥ó¥¿¤Ïº£¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â¡Ä¥¢¥¿¥·¤ËÍê¤ß»ö¤ò¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¡©¡×
ÌµÉ½¾ð¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤â¤¦°ìÅÙÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¥ß¥Á¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤µ¤«½÷¤Î¤¿¤á¤È¤Ï¤Í¡¢¤È¸÷¹¾¤ÏÌû²÷¤½¤¦¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¤·¤«¤âÊÌ¤ì¤¿¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥¢¥ó¥¿¤ò¼Î¤Æ¤¿½÷¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤¢¤Î»Ò¤Î»ö¾ð¤Ï¤¢¤Î»Ò¤Î»ö¾ð¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¤Û¤Ã¤È¤¯¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤±¤É¤Í¡×
ÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¥á¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤È¤¤«¤é¡¢¸÷¹¾¤Ï¥á¥°¤Ë¹¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ËÛù¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¥ß¥Á¤Ï°Õ³°¤Ë»×¤¤¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö¡ÄÌ²¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤Û¤Ã¤È¤±¤Þ¤»¤ó¤è¡×
¤Þ¤¡¡¢¤½¤ì¤¬¥ß¥Á¤À¤è¤Í¤§¡¢¤È¸÷¹¾¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤â¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤«¤éÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¢Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤±¤É¤µ¡£¿Í¤¬Ì²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¤è¤Ã¤Ý¤É¤Î¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¡£¤·¤«¤â¥á¥°¤Î¤¤¤¿¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡ÄÆüËÜ¤Ç¤Ì¤¯¤Ì¤¯¤ÈÀ¸¤¤Æ¤ë¥¢¥¿¥·¤¿¤Á¤Ë¤ÏÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤¤½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤è¡£
¤Ç¡¢¤½¤Î½ý¤Î¸¶°ø¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥¿¤Ï¤¢¤Î»Ò¤Ë²¿¤¬¤·¤Æ¤ä¤ì¤ë¡©¡×
¡½ ¥ª¥ì¤¬¡¢¤·¤Æ¤ä¤ì¤ë¡¢¤³¤È¡Ä¡£
¡Ö¤¢¤¢¤Ç¤â¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¥ß¥Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤Î¤«¤¤¡©¡×
¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¡©¡×
¡Ö¥¢¥ó¥¿¤¬º£¤âÌ¤Îý¤¬¤Þ¤·¤¯Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤ò¼è¤êÌá¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¡¢¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤è¡£¶²ÉÝ¤Ç¶±¤¨¤ë¤¢¤Î»Ò¤ò¤¦¤Þ¤¤¤³¤È°Ö¤á¤Æ¡¢Íã¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¥á¥°¤ÏÆóÅÙ¤ÈÈô¤ÓÎ©¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢º£ÅÙ¤³¤½¡Ä¤º¡¼¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤ËÂçÀÚ¤ËÊÝ¸î¤·¤Æ¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°ì½ï¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦Æ»¤âÁª¤Ù¤ë¤À¤í¤¦¤·¡×
¡Ö¡Ä¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¥á¥°¤ÎÍã¤Ï¥ß¥Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Âº¤¯¤ÆâÁ¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£¼º¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤É¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÀÎ¤âº£¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤´ê¤¤¤À¡£
ØãÁ³¤È¤·¤¿¥ß¥Á¤ò¡¢¸÷¹¾¤¬¤«¤é¤«¤¦¤è¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ß¥Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î»Ò¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¥¢¥¿¥·¤Ï»þ¡¹»õ¤¬¤æ¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¡£¥¢¥ó¥¿¤¬¤¢¤Î»Ò¤òÁÛ¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤Î»Ò¤â¥¢¥ó¥¿¤òÁÛ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡¢¤Ã¤Æ¤Í¡£
¥ß¥Á¡¢¥¢¥ó¥¿¤Ï¤¤¤Ä¤â¿Í¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤êÍ¥Àè¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¸¤ã¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â²áµî¤Ë¼ü¤ï¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢²áµî¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¼ü¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£
½Ð²ñ¤¤¤âÊÌ¤ì¤âºÆ²ñ¤â¡¢¼Â¤Ï»ÅÁÈ¤Þ¤ì¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£²ó¤Î¤³¤È¤Ï--¥¢¥ó¥¿¤¬¼«Ê¬¤ÎËÜ¿´¤ò³Î¤«¤á¤ë¡¢¤¤¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤è¡×
