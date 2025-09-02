µÈ²¬½¨Î´¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹20ÅÙ¤Ç¼Çµï¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¥É¥é¥Þ·àÃæ¤Î96Ç¯¤Ï¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡ì98»þÂå¡×
µÈ²¬½¨Î´¡Ê55¡Ë¤¬1Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿WOWOWÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖÌë¤ÎÆ»É¸¡Ý¤¢¤ëÍÆµ¿¼Ô¤ò½ä¤ëµÏ¿¡Ý¡×¡Ê14Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢ÆüÍË¸á¸å10»þ¡£Á´5ÏÃ¡ËÀ©ºîÊó¹ð²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
Æ±¶É¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤Ï11Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢ÆâÉô¹ðÈ¯¤Çº¸Á«¤µ¤ì¤¿¡ÈÁëºÝ·º»ö¡É¤ò±é¤¸¡ÖÁëºÝ¤Î¡¢¤·¤ç¤Ü¤¯¤ì¤¿ÃË¤¬Ê¬¤«¤ëÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£·àÃæ¤ÇÉÁ¤¤¤¿96Ç¯¤Ë²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¡ØËÌ¤Î¹ñ¤«¤é'98»þÂå¡Ù¤Îº¢¡£¥Þ¥¤¥Ê¥¹20ÅÙ¤Ç¼Çµï¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ç¥£Ìò¤Î¹â¿ù¿¿Ãè¡Ê29¡Ë¤Ï¡Ö2ºÐ¡£»Ø¤¯¤é¤¤¡¢¤·¤ã¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£