「京滋大学野球、花園大７−０明治国際医療大」（１日、わかさスタジアム京都）

開幕し、花園大が明治国際医療大を７−０で下して先勝した。今秋ドラフト候補の最速１５５キロ右腕・藤原聡大投手（４年・水口）が先発して７回２安打無失点と好投。６球団のスカウトの前でアピールに成功した。

プロ入りの扉を開くべく、花園大・藤原が秋初戦で剛腕を振るった。上々のアピールを遂げ、納得の表情で汗を拭った。

初回は１死一、二塁の危機を招くも遊ゴロ併殺で脱出。三回はこの日最速１５３キロをマークしながら三者凡退に抑えるなど出力の高さを披露した。「三振は自分のリズムができるけど野手のリズムができない。打たせていった」とあえて抑え気味に投球した中でも６奪三振を記録。五回以降は安打も許さず、テンポよくアウトを重ねた。

ネット裏には巨人など６球団のスカウトが集結。ヤクルト・橿渕スカウトデスクは「体格は細いですけど潜在能力があり球の強さがある。小さな則本みたいな感じですね」と評価。小柄ながらに球威で押すスタイルの楽天の右腕に姿を重ねた。

ドラフトで指名されれば花園大初のプロ野球選手となる。「自分だけの夢ではない」と周囲の期待を背負う。４日にプロ志望届を提出予定。運命の日まで全力を尽くす。

◆藤原 聡大（ふじわら・そうた）２００３年１１月２０日生まれ、２１歳。三重県伊賀市出身。１７７センチ、７５キロ。右投げ右打ち、投手。玉滝小１年時に阿山ブルーファイヤーズで野球を始め、阿山中では甲賀リトルシニアでプレー。水口では１年秋からベンチ入り。花園大では１年春からベンチ入り。