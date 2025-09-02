日本ハムの伊藤大海投手（２８）が、先発する２日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）でチームの連敗を止める快投を誓った。ソフトバンクとの直接対決を見据えたローテ再編で、中８日で迎える登板。「（暑さ）対策もするけど、もうそんなことを言っていられない時期なので。勝つために何をすべきかをしっかり考えていきたい」。エースとして任された舞台で腕を振る覚悟はできている。

大きな“思惑”も含んだローテ再編だ。中６日で回ってきた後半戦で初めて火曜の週頭に向かう。翌週には再び首位・ソフトバンクとの直接対決が控えていることもあり、共にローテが再編されたモイネロと今季６度目のマッチアップになる可能性が高まった。

逆転優勝へ、残されるのは２４試合だ。伊藤は「（翌週を含め）先のことを考えずにというのは難しいですけど」と前置きした上で、「目の前の１勝１勝が大事になってくる。まずは自分がやるべきことを２日しっかりできるように、いい準備をして入っていきたい」と足元を見つめた。８月３１日には２８歳となり、「日々成長」と目標を立てた。新庄監督が掲げる「千葉から連勝」は、エースから幕を開ける。