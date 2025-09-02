8強が出揃う！ 日本は3日にオランダと対戦【世界バレー女子2025】

1日（月）、2025バレーボール女子世界選手権（世界バレー）のラウンド16の2試合が行われた。

出場している32カ国のうち16ヵ国が進出した決勝トーナメント。すでに女子オランダ代表、女子日本代表、女子イタリア代表、女子ポーランド代表、女子フランス代表、女子ブラジル代表が準々決勝進出を決めている。

ラウンド16の最後の2試合は、女子アメリカ代表vs女子カナダ代表と女子トルコ代表vs女子スロベニア代表の2カードとなった。

先に行われたアメリカとカナダの試合では、アメリカが順当にストレート勝ち。もう一方のトルコとスロベニアの一戦は、トルコが終始サーブで攻め、こちらもストレート勝ちとなった。

これでベスト8が出揃うことに。オランダ、日本、アメリカ、トルコ、イタリア、ポーランド、ブラジル、フランスが準々決勝に残った。

また、準々決勝の試合時間も決定。3日（水）19時に日本vsオランダ、22時半からアメリカvsトルコ、4日（木）の19時からブラジルvsフランス、22時半からイタリアvsポーランドの試合が行われる。

【世界バレー女子2025 9月1日結果】

アメリカ 3-0 カナダ

第1セット 25-18｜第2セット 25-21｜第3セット 25-21

トルコ - スロベニア

第1セット 30-28｜第2セット 25-13｜第3セット 29-27