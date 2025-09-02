米中の「AI向け半導体開発競争」激化懸念で国内主力関連株は“軒並み下落”も…密かに「前日比＋11.67％」と急騰したAI関連銘柄の正体【昨日動いた個別株】

東証プライム市場に上場している個別株式について、2025年9月1日（月）の騰落率ランキングをお伝えします。

〈東証プライム市場〉個別銘柄の値上がりトップ3

1位：日東紡〈3110〉……前日比+630円（+11.67％）／終値6,030円

【売買材料】

8月29日（金）取引時間終了後、同社は福島事業センター内にガラスクロスの生産設備を増設することを決議したと発表。AIサーバー市場の拡大に伴うスペシャルガラスの需要急増に対応したもので、これを材料視する買いが膨らんだ模様。

2位：電算システムホールディングス〈4072〉……前日比+400円（+11.56％）／終値3,860円

【売買材料】

当日は特段個別の売買材料見当たらず。ステーブルコイン関連銘柄。

3位：大阪チタニウムテクノロジーズ〈5726〉……前日比+227円（+8.82％）／終値2,800円

【売買材料】

当日は特段個別の売買材料見当たらず。前週、米航空機大手のボーイングが韓国の大韓航空から103機を受注したと25日（月）に発表したほか、ボーイングが中国との大型契約に向け交渉中であることが判明。こうしたなか、チタン精錬大手の同社に投資資金が流入している模様。

〈東証プライム市場〉個別銘柄の値下がりワースト3

1位：トリケミカル研究所〈4369〉……前日比−700円（−21.41％）／終値2,570円

【売買材料】

8月29日（金）取引時間終了後、同社は26年1月期の連結業績予想について、売上高を260億円から230億円に、営業利益を60.5憶円から55億円に、純利益を50億円から48億円にそれぞれ下方修正しており、これが嫌気された模様。

2位：アドバンテスト〈6857〉……前日比−925円（−7.92％）／終値10,750円

【売買材料】

前週末の米株市場では、中国・アリババ集団による新たなAI向け半導体の開発報道を受け、エヌビディアをはじめ、米ハイテク株が軒並安に。こうしたなか、この日の国内株式市場でも半導体関連の主力銘柄が大幅に下落した。

3位：ディスコ〈6146〉……前日比−3,190円（−7.71％）／終値38,160円

【売買材料】

同上。