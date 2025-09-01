レジ横、見逃さないで！！！【スタバ】コーヒーと一緒に楽しみたい♡「新作スイーツ」

【スターバックス】では、レジ横のショーケースに並ぶ色とりどりのスイーツも人気。レジに並んでいるときにケースを眺めていると、コーヒーと一緒に味わいたくなることも。そこで今回は、新たにレジ横に加わった注目の「新作スイーツ」を2つ紹介します。

ドリンクもスイーツもピーチだらけ

サマービバレッジ第4弾の販売とともに登場したのは、レギュラーメニューの「アメリカンワッフル」にピーチソース・ピーチパウダー・ホイップを加えた「へブンリー ピーチ アメリカンワッフル」。いつもはシンプルなワッフルも、今だけの限定トッピングで桃を感じる贅沢スイーツに大変身しています。

食べやすさが人気のカップスコーン

ひとくちサイズのミニスコーンが入った「ブルーベリーカップスコーン」は、小さめで食べやすく、持ち歩くときやシェアするときにも便利です。スコーン生地に爽やかなブルーベリーを組み合わせたシンプルな味わいはクセがなく、どのドリンクとも相性抜群。こちらは、店舗限定商品のため、ドライブスルー店で購入できます。

コーヒーにちょい足ししたくなる【スターバックス】の「新作スイーツ」。お好きなドリンクとスイーツで、プチ贅沢な時間を過ごしてみては？

writer：河合 ひかる