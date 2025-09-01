大至急！【マクドナルド】へ走れーーーッッ！！ 2週間の超期間限定♡「新作バーガー」

「伝説の2週間！」「チーチー降臨」と公式が発信！ SNSでも盛り上がりを見せているのは【マクドナルド】に登場した新作です。濃厚な味わいで食べ応えもありそうなバーガーは、9月2日までの期間限定。食べたいと思ったら今すぐ駆け込んで！

ボリューム満点！「チーズチーズダブルチーズバーガー」

「マジ濃厚」「テンション上がる」と、@yuumogu22さんが興奮気味に紹介するのは「チーズチーズダブルチーズバーガー」。人気の定番バーガー「ダブルチーズバーガー」に、ホワイトチェダーチーズ2枚をプラスしたチーズたっぷりの一品です。ビーフパティ2枚入りでボリュームも満点！ とろっととろけたチーズは病みつきになること間違いなしかも。

幸福感に包まれる！「チーズチーズてりやきマックバーガー」

てりやき風味ソースとマヨネーズソース、ポークパティの組み合わせが人気の「てりやきバーガー」も、期間限定で贅沢さと濃厚さが大幅アップ！ ホワイトチェダーチーズとチェダーチーズをプラスした「チーズチーズてりやきマックバーガー」も見逃せません。

朝ごはんには、同じく9月2日までの限定「チーチーダブチソーセージマフィン」もおすすめです。

