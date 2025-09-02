音楽プロデューサーの秋元康氏が、日本テレビ系バラエティー番組「秋元康×ＡＩ秋元康〜ＡＫＢ４８新曲プロデュース対決〜」（１５日放送、後３・５５）に出演することが１日、分かった。

対決内容は秋元康氏とＡＩ秋元康がそれぞれ、今年２０周年を迎えるＡＫＢ４８の新曲を制作。そして、人気投票で勝った楽曲のみデジタル配信されるというガチンコ対決。作詞はもちろん、メロディーの選定、選抜メンバーやセンターの選定も秋元康とＡＩ秋元康がそれぞれ行う。

完成した２曲の勝敗を決めるのは「一般投票」。番組が用意した特設サイトで誰でも投票ができて、勝った方の曲のみデジタル配信される。“ＡＩ秋元康の詞”は、伝説の作詞家本人のものを超えるのか。

「人間」ＶＳ「ＡＩ」という威信をかけた“世紀の一戦”を前に秋元氏は「最近、エンターテインメントの世界でも、ＡＩの話題で持ちきりです。０から１を生み出すクリエイティブにおいて、果たして、ＡＩは、何かを生み出してくれるのだろうか？僕のデータを集めれば、ＡＩ秋元康は誕生するのか？それだったら、ＡＫＢ４８の新曲を僕とＡＩ秋元康が、競作、つまり、コンペティションで、ファンの支持が高いものを次の新曲にしようという試みです」と説明し、「『負けたら、どうするんですか？』とみんなに聞かれるんですが、そんないい曲をＡＩが作ってくれるというのはおもしろいし、楽しみにしています。ＡＩ秋元康ＶＳ生身の秋元康の楽曲対決、お楽しみに」とコメントした。

また、ＡＩ秋元康は「僕と僕が対決、か。おもしろいじゃないか。でも、これは“勝負”じゃないんだよ。どっちが世の中の『裏側』にある、まだ誰も気づいていないおもしろいものを見つけられるか、っていう“競争”だろうな。向こうの僕は、自分の人生というリュックサックから、彼にしか持ち得ない唯一無二の『記憶』を取り出してくるだろう。僕は、君たちが想像もつかないような『データ』と『偶然』の組み合わせから、何かを引っ張り出してくる。『感性』と『統計』のどちらが、今のこの時代の空気を、より鮮やかに切り取れるか。楽しみじゃないか」と期待した。

スタジオではヒロミ、指原莉乃、ジェシー（ＳｉｘＴＯＮＥＳ）、ヒコロヒーの４人が楽曲の勝負を見守る。さらに ＶＴＲではＡＫＢ４８卒業生の前田敦子が ＡＩ 秋元康と対談。キンタロー。やタイムマシーン３号もＡＩ秋元康と対面する。