「こんなことがあっていいのか」ドイツ王者の韓国代表スターが控えに降格。出番なしに韓メディアは愕然「キャリアの危機だ」
ドイツ王者バイエルンに所属する韓国代表のスター選手、キム・ミンジェが苦境に陥っている。
昨季はレギュラーとしてリーグ制覇に貢献したものの、今季は序列が低下。バックアッパーとなってしまった。30日に開催されたアウグスブルク戦（３−２）では、今季の公式戦４試合目にして初の出番なしに終わっている（先発は国内カップ戦のみ）。
この状況を嘆いたのが韓国メディア『マイデイリー』だ。「こんなことがあっていいのか。キム・ミンジェ、キャリアの危機に直面。４試合目でもう欠場」と見出しを打ち、こう伝えた。
「キム・ミンジェの出場機会は与えられなかった。昨シーズンとは明らかに違う雰囲気だ。（昨季は）シーズン前にアキレス腱の負傷をしても、守備陣の相次ぐ負傷で鎮痛剤を服用して試合に出た。これにより酷使ではないかという懸念まで伝えられた。それでも守備陣を牽引して優勝カップまで持ち上げた」
「だが、今シーズンは（レバークーゼンからヨナタン・）ターが加入し、レギュラーに変化が生じた。複数のドイツメディアはキム・ミンジェの移籍を予想した。しかし、様々な関心の中でも移籍は行われず、キム・ミンジェは残留が有力になった」
ワールドカップを前にこのまま出場時間減が続けば、韓国代表にとっても痛手となる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本代表の層の厚さは桁違いだ」韓国を沈めたE-１の得点王が落選…森保ジャパンの"凄まじい陣容"に韓メディアが衝撃！「彼でさえ入れないのか」
