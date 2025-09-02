俳優の宮粼あおい（３９）が、１０月２１日にスタートするテレビ朝日系ドラマ「ちょっとだけエスパー」（火曜、後９・００）に出演することが１日、分かった。宮粼にとって１３年ぶりとなる民放連続ドラマ出演。俳優・大泉洋が演じる主人公の妻役を演じ、ＳＦラブロマンスに挑む。

主演・大泉、脚本・野木亜紀子氏という最強タッグに、さらに宮粼が加わる鉄壁の布陣。ドラマ「あにいもうと」（１８年）で兄妹を演じた大泉と７年ぶりの共演で「大泉さんはとにかくおもしろい。７年ぶりくらいにお会いしましたが、何もしていなくても、その場にいるだけでおもしろいというすごい人。撮影期間はずっと笑って過ごせる日々になるのではないかな」と待ちわびた。

物語は完全オリジナル脚本。主人公は会社をクビになり、人生を詰んだどん底サラリーマン・文太（大泉）で妻と離婚し、財産分与と慰謝料で貯金は底をつき、ネットカフェを泊まり歩く日々。そんなある日、文太はとある会社の最終面接に合格、社長から思わぬ言葉をかけられる。

「君には今日から、ちょっとだけエスパーになって、世界を救ってもらいます」

“ちょっとだけエスパー”になった文太に与えられた仕事は「世界を救う」こと。その上、「人を愛してはならない」という不条理で不可解なルールまで課され、用意された社宅で見知らぬ謎の女性・四季（宮粼）と夫婦生活が始まる。四季は記憶喪失なのか、文太を本当の夫だと思い込んでいる。

宮粼は役について「すごくかわいらしくて、天然っぽいところもある女性。セリフが面白いし、結構ツッコミどころのあるキャラクターで楽しみ」と捉えた。大泉は「前回はあおいちゃんが妹で、私はダメな兄貴という設定だったが、今回はいろいろありますが一応夫婦。僕は年を取った気がするんですけど、あおいちゃんは変わらないですね…本当にお美しいです」とビジュアルも含め期待を膨らませた。