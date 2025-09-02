「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（１４日、ＩＧアリーナ）

４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝と１４日に愛知・ＩＧアリーナで対戦するＷＢＡ世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝が１日、横浜市内で公開練習を行った。シャドー、ミット打ちと軽めながら、筋骨隆々の上半身から迫力満点の強打を連発。「井上に勝って歴史をつくるために来た。この試合に１５０％懸けている」と、番狂わせへの闘志をにじませた。

待望のモンスター戦が近づき、アフマダリエフの静かな口ぶりの中にも興奮がにじんだ。「キャリアで一番ビッグな試合だし、井上選手の人柄、戦績、選手として尊敬している。強い２人の対決で大変見応えのある試合になるし、世界中が注目している」。４団体統一王者へのリスペクトを込めつつ、「パンチ力、テクニック、持久力、考える力という総合的な力では（井上を）上回っている」と自信を示した。

大一番に向けて３週間前という異例の早期来日を果たした。初来日とあって日本を楽しみたいとも話していたが、「目的の時差調整は順調。井上選手に勝つために来日したので今は真面目に調整している。試合が終われば山や自然を楽しみたい」と本気モード全開。米国で計１００ラウンド超のスパーリングをこなし、来日後も１４ラウンドを消化するなど、自身の“１５０％”を発揮するために仕上げてきた。

元ＷＢＡ＆ＩＢＦ統一王者は２年前から井上との対戦を熱望していたが、２３年４月にマーロン・タパレス（フィリピン）に敗れて陥落したこともあり実現が遠のいていた。「本人か陣営かは分からないが、２年間（井上が）避けていたのは事実」と改めて不満を吐露しつつ、「今回対戦が実現してうれしい」と発奮している様子。戦術面も余念はなく、「チームで何をすべきか、何をすべきでないかプランはあるが、今は言わない。当日、目で見てもらえれば」と不気味に煙幕を張った。