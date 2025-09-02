◆テニス ▽全米オープン（１日、米国・ニューヨーク）

２０１８、２０年優勝で、世界ランキング２４位、第２３シードの大坂なおみ（フリー）が、５年ぶりのベスト８に進出だ。同３位で２０２３年優勝、今年の全仏優勝のコリ・ガウフ（米国）に６−３、６−２のわずか６４分で快勝した。過去４度、４大大会で準々決勝に進出した時は、すべて優勝につなげる優勝確率１００％だ。準々決勝では、同１３位で第１１シードのカロリナ・ムホバ（チェコ）と対戦する。過去の対戦成績は２勝２敗だ。

大坂が少し感傷的になった。「泣きたくはない」と言うと、必死で涙をこらえた。４回戦とベスト８では、１勝の違いだけだが、意味合いが大きく異なる。８強入りこそ、その時点で限られた強豪の仲間入りだ。「世界で最も好きなコートに戻ってこられて、そして勝てて本当にうれしい」。全米のセンターコートで勝てたのも、２０２１年１回戦以来４年ぶりだった。

大会注目の好カードは、大坂の強さだけが光る快勝だった。最初のマッチポイントで、ガウフがフォアをあっけなくネットにかけると、左拳でガッツポーズをつくった。「勝つことよりも、笑顔でいること、ベストを尽くすことだけに集中した」。

サーブを改良中のガウフは、１回戦でダブルフォルトが１０本。この日は５本に抑えたが、最後まで波に乗れない。対照的に、大坂は自身のサービスゲームを１度も失わないどころか、ブレイクポイントさえ与えない盤石さだった。

この勝利で、９月８日に発表予定の最新世界ランキングで、１０位台に復帰することが濃厚となった。世界１０位台は、２０２２年１月２４日の週に１４位だった時以来、約３年７か月ぶりだ。また４大大会で過去ベスト８に進んだのは、２０１８年全米、１９年全豪、２０年全米、２１年全豪の４度。そして、そのすべてが優勝だ。