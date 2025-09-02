阪神・森下翔太外野手（２５）が１日、完全Ｖへ意気込んだ。２日からバンテリンドームで中日と３連戦。同戦はここまで８勝９敗と同一リーグで唯一負け越し、同球場でも４勝５敗と苦戦中。森下は来季と今秋のポストシーズンをにらみ、天敵＆鬼門の払拭を誓う。

「勝ち越して来シーズン、ＣＳ（での対戦）もあるかもしれないけど、やる時に嫌な印象を最終的に付けられたらチーム的にはすごくいいかなと思うので、個人的にも打っていきたい」

森下も今季の中日戦は打率・１８２、１本塁打、９打点。バンテリンドームでも同・１６７、０本塁打、５打点にとどまるが、打撃の状態は上昇中だ。前カードの巨人戦では１２打数７安打の大暴れ。決勝打を放った８月３１日はお立ち台で「優勝まで突っ走ります！」と絶叫し、虎党を熱狂させた。

現状の最短Ｖは９月５日・広島戦。舞台は甲子園だ。森下は「もちろん決めたい。甲子園で決める方が多くのファンの人たちに直接見せられるので。名古屋で（優勝に）近づけて、甲子園でしっかりモノにしたい」ときっぱり。２年ぶり甲子園Ｖへ、敵地でも打ちまくる。