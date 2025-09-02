動かない右足に呼吸苦…産後、不安に駆られて眠れない夜｜出産レポ#13【ママリ】

初めての出産を迎える、kantabouさん。無痛分娩から緊急帝王切開へと、予想外の展開に直面します。コロナ禍での制限や不安、そして、産後の痛みや戸惑いなど、出産にまつわる記録が丁寧につづられた体験談。kantabou(@kantabou20)さんが描く、『出産レポ』第13話をごらんください。

帝王切開の術後、体に違和感を覚えたkantabouさん。動かない右足と痛みのせいで身動きがとれません。恐怖と不安で眠ることができぬまま、夜が更けていきます…。

©kantabou20

©kantabou20

右足が動かず、痛みも強まる中、すぐそばのスマホを取ることすらできません。

©kantabou20

©kantabou20

とりあえず眠ることにした、kantabouさん。しかし、動かない足への不安がぬぐえず、なかなか眠りにつくことができません。

©kantabou20

©kantabou20

眠ろうとすると、息が止まるのではないかという不安におそわれます。

©kantabou20

©kantabou20

術後、右足が動かない状況に不安を募らせるkantabouさん。



ナースコールをためらい、眠ろうとしましたが、息苦しさにおそわれて眠ることすらできません。

あなただけの出産の物語

©kantabou20

©kantabou20

初めての出産で、たくさんの不安と葛藤を抱えながらも、ひとつひとつ乗り越えていったkantabouさん。



予想もしなかった展開の連続。出産のかたちは十人十色で、思い通りにならないことばかりです。それでも、赤ちゃんと出会った瞬間、すべてが報われるような気持ちになるのは、多くのママたちが共感できる経験かもしれません。



どんな出産であれ、真剣に向き合い、乗り越えたことに変わりはありません。



赤ちゃんを迎えるその姿は、どんなかたちであっても尊く、かけがえのないものです。思い通りにいかないことも、涙する日々も含めて、それが「あなただけの出産の物語」。誰かと比べず、自分自身をねぎらってあげてくださいね。

記事作成: lilyco_cw

（配信元: ママリ）