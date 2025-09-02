さぁＶウイークや！！優勝マジックを「７」としている阪神は１日、２日からの中日３連戦（バンテリン）へ向けて名古屋へ乗り込んだ。現時点の最短Ｖは５日。今週の６連戦中に優勝を決められれば、１９９０年９月８日の巨人を上回ってＮＰＢ史上最速となる。２日の初戦に先発する村上頌樹投手（２７）は甲子園での投手指名練習に参加し、歴史的スピード優勝に貢献すると誓った。

１週間前の２５日に「１６」だった優勝マジックが「７」まで減った。このペースなら、今週中の優勝が可能。７日までにＶとなれば、９０年の巨人を抜き、ＮＰＢ最速でペナントを手にすることになる。普段は冷静な男でさえも、優勝マジックが１桁になれば意識せざるをえない。村上が甲子園での胴上げを宣言した。

「早いうちに優勝するのが一番だと思う。大型連敗をしない限り、甲子園で決まると思う。カード頭の初戦を取れるようにすれば、中日相手にも、いい印象で２試合目、３試合目に挑める。まずカード頭を取りたい」

名古屋での３連戦が終われば甲子園で６試合を戦う。仮に７日までに決まらなくても、９日からのＤｅＮＡ３連戦がＸデーとなるだろう。本拠地で藤川監督を胴上げするためにも、カード頭を落とすわけにはいかない。

相手の中日は５位とはいえ、ＣＳ出場圏内の３位まで１・５ゲーム差。２位の巨人にも３ゲーム差と射程圏内に捉えている。前カードのＤｅＮＡ戦は１、２戦目で計１８得点と打線爆発。「昨日は藤浪さんで打順が違いましたけど」と右腕が言うように、無得点だった８月３１日の３戦目は藤浪対策で左打者中心のオーダーだったことから、度外視しなければいけない。

中日戦は今季４試合の先発で２勝０敗、防御率１・６７。ただ、チームとしては８勝９敗とセ５球団で唯一の負け越しとなっている。特に警戒するのは上林だろう。村上は今季１２打数６安打で対戦打率・５００。２本塁打も許している。ここ３試合も１２打数６安打で打率・５００と好調だ。

主軸の前に走者を出さないことが大量失点を防ぐ上で大事。「一発のある人もいますし、作戦をかけられる人もいる。塁に出さないことが一番楽に投げられる」。前回登板の８月２６日・ＤｅＮＡ戦（横浜）では白星こそつかなかったが、７回２失点と役割は果たした。

もう優勝は間違いないと言っていい。あとは、いつ決まるか、誰で決まるか。そういう次元だ。「（マジック）７になったんで、早めに決められるように。勝っていけるようにしたい」。球史に名を刻むためにも、最短でゴールテープを切ってみせる。

◆マジック対象は巨人、ＤｅＮＡの２チーム １日現在の阪神の優勝マジックは７。対象チームは２位・巨人、３位・ＤｅＮＡの２チームとなっている。２日に阪神が勝ち、巨人が敗れた場合、ＤｅＮＡが勝てばマジックは６、ＤｅＮＡが負けるか引き分けると５となる。また。阪神が敗れ、巨人も敗れた場合、ＤｅＮＡが勝てばマジックは７のまま、ＤｅＮＡが負けるか引き分けると６となる。