「大相撲秋場所」（１４日初日、両国国技館）

大相撲秋場所（１４日初日、東京・両国国技館）の番付が１日、発表された。史上１位のスピード三役昇進を果たした新小結安青錦（２１）＝安治川＝が都内の部屋で会見し、朝青龍らを上回る史上１位のスピード三役に「記録はうれしい」と語った。さらに「皆が大関、横綱になっている。上がってからが大事。満足はしない」と上の番付を見据えた。

直近３場所は全て１１勝。新入幕から３場所連続２桁勝利は阿武咲、大の里に続く戦後３人目で、４場所連続なら初の快挙。先場所は千秋楽まで優勝争いを展開し「次につながる経験。悔しい思いをぶつけていきたい」と秋場所を見据えた。

ウクライナ時代からの大相撲マニア。三役としての楽しみを「協会あいさつ」と答え、３代目若乃花の映像を「全てがいい。マネできる相撲じゃない」と繰り返し見る。

師匠の安治川親方（元関脇安美錦）は部屋初の三役誕生に「うれしいし、もう一段上にどう上がるか。非常に燃えている」と力を込める一方で「真面目すぎる。四六時中相撲のことを考えているので、気にしすぎることがある」と心配も口にした。息抜きになる趣味を問われた安青錦は「ないです。面白くない男ですみません」とニヤリ。心配無用とばかりに、師匠譲りのユーモアを披露していた。