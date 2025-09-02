U18¡¦ËöµÈVS²ÆìÁªÈ´¡¦¿·³À¡¡2Æü²Æì¾°³ØÂÐ·è¡¡ËöµÈ¡ÖÎÉ¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤ì¤Ð¡×
¡¡5Æü¤Ë²Æì¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡ÖÂè32²óWBSC¡¡U18¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡×¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¤Ï1Æü¡¢ÆáÇÆ»ÔÆâ¤ÇÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£º£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿²Æì¾°³Ø¤ÎºÇÂ®150¥¥íº¸ÏÓ¡¦ËöµÈÎÉ¾ç¡Ê¤ê¤ç¤¦¤¹¤±¡á2Ç¯¡Ë¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÌó20µå¤òÅê¤²¡Ö¼«¸ÊºÎÅÀ¤Ç80ÅÀ¤¯¤é¤¤¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¹¥´¶¿¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë²Æì¸©¹â¹»ÁªÈ´¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤ÆÅê¤²¹ç¤¦Áê¼ê¤ÏÆ±¤¸²Æì¾°³Ø¤Î±¦ÏÓ¡¦¿·³ÀÍ¸¾¡Ê2Ç¯¡¢¼Ì¿¿¡Ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£²Æì¸©ÁªÈ´¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ë²Æì¾°³Ø¤ÎÈæ²Å¸øÌé´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËöµÈ¤ÏµÙ¤ßÌÀ¤±¤Ë¥Õ¥ï¥Ã¤È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²Æì¸©ÁªÈ´¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤³¤òÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²Æì¾°³ØÂÐ·è¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´û¤Ë´°Çä¡£ËöµÈ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¡£ÎÉ¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£¹Ã»Ò±à¤Î¼çÌò¤¬·Þ¤¨¤ëÀ²¤ìÉñÂæ¡£¿·³À¤È¤ÎÆ±Î½ÂÐ·è¤ÇÃÏ¸µ¡¦²Æì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¡ÊÌøÆâ¡¡ÎËÊ¿¡Ë