¡¡¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ºÇ¶¯¤ÎÁê¼ê¤Ïà·ã¥ì¥¢¤µ¤óá¤À¤Ã¤¿¡ª¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡Ê£±£´Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡áÂç¶¶¡Ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë£×£Â£ÁÆ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê£³£°¡á¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤¬£±Æü¡¢¼ª¤òÆ°¤«¤»¤ëÆÃµ»¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Îàµ»á¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï£¸·î£²£´Æü¤ÎÍèÆü»þ¡£±©ÅÄ¶õ¹Á¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ºÝ¤Î±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¼ª¤ò¤Ô¤¯¤Ô¤¯¤ÈÆ°¤«¤¹»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤ÎÆü¤Ë²£ÉÍ»ÔÆâ¤Ç¸ø³«Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Ë¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö°Õ¼±Åª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÉ¡¤âÆ°¤«¤»¤ë¤è¡×¤ÈÉ¡¤Î·ê¤òÂç¤¤¯¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¼ª¤òÆ°¤«¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¤Ç¸ÞÎØ£²Ï¢ÇÆ¤Î±©À¸·ë¸¹¤¬¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾»Ê²ñ¼Ô£Å¡¦£È¡¦¥¨¥ê¥Ã¥¯¤¬»ý¤Á·Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤É¤ÎÎã¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ìÀâ¤Ë¤Ï£±£°£°£°¿Í¤Ë£±¿Í¤Û¤É¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÁ¤·¤¤Â¸ºß¡£¿ÍÎà¤ÏÂÀ¸Å¤ÎÀÎ¡¢´í¸±¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼ª¤òÆ°¤«¤·¤Æ¸úÎ¨Åª¤Ë²»¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ê¸ÌÀ²½¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤¬Âà²½¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÌîÀÅªÇ½ÎÏ¤ò¸½Âå¤Ë¼õ¤±·Ñ¤°¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Ï¡¢£Ë£Ï¤òÎÌ»º¤¹¤ë°æ¾å¤Î¶¯ÂÇ¤Î´í¸±¤ò¼ª¤«¤é»¡ÃÎ¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸À¤¤¤¹¤®¤«¡£
¡¡ÈÖ¶¸¤ï¤»¤È¤¤¤¨¤ë¾¡Íø¤Ë¤«¤±¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤Ï¡Ö°æ¾åÁª¼ê¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤ËÍè¤¿¡£Îò»Ë¤òºî¤ë¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤ËÍè¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï£±£°£°¡ó¤È¤¤¤¦¤è¤ê£±£µ£°¡ó·ü¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¼Â¤Ï¥×¥é¥ó¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç²¿¤ò¤ä¤ë¤Ù¤¤«¡¢²¿¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤¯¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢º£¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤¯¡×¤ÈÂÇÅÝ°æ¾å¤ÎÈëºö¤ÎÂ¸ºß¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤òÂà¼£¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢£±£°£°£°¿Í¤Ë£±¿Í¤è¤êµ®½Å¤Êà·ã¥ì¥¢¤µ¤óá¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£