巨人・戸郷翔征投手（２５）が１日、先陣を切る６連戦初戦の必勝を誓った。５勝目をかけて先発する２日のヤクルト戦（京セラＤ）に向け、Ｇ球場で最終調整。今季同カードは４登板で２勝０敗、防御率２・５２の相性で「印象としては、いいものがある。カード頭を勝てないことには（ダメ）。すごく大事な初戦になる」と自覚をにじませた。

主砲を止める。４番・村上は８月だけで１２発と量産モードに突入。自身は今季５打数１安打２三振に抑えているが「村上さんが打てばチームも乗る。気を付けていきたい」。今季最長８回２失点で４勝目を挙げた８月１９日（神宮）は、村上に対し１３球全て直球勝負で空振り三振を奪った。「日本最高峰の打者にあれだけまっすぐで押せたのは自信になる。その質が初回から出せれば一番いい」。狙うはカード３タテ。第１戦で封じ込めるかがカギになる。

課題は初回だ。昨季は２６登板で７だった初回の失点数が、今季は１６戦で既に１０。８月２６日の広島戦（マツダ）も初回の２失点が響き７回３失点で８敗目を喫した。「しっかり立ち上がることができれば、いいペースで入っていける」と主導権を渡さない投球を思い描いた。

奥川との開幕投手対決。「僕らは首位にいる立場じゃない。上を目指していくしかない。ここまでやってきて（カード頭の）火曜日の大切さも感じている。チームに勝ちをもたらせれば」。２位から５位まで大混戦のセ・リーグ。戸郷の快投なくして、大型連勝への道はひらけない。（堀内 啓太）