¡Úµð¿Í¡Û¥·Îõ£²°ÌÁè¤¤¤â¡Ä£¹·î¤ÏàÆüÄø¤ÎÍøá¡Ö£Ä£å£Î£Á¡¢¹Åç¡¢ÃæÆü¤ËÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤Æ¾¡Éé¤¬¤Ç¤¤ë¡×
¡¡ÆüÄø¤¬ÄÉ¤¤É÷¤Ë¡ª¡©¡¡µð¿Í¤Ï£±Æü»þÅÀ¤Ç£µ£·¾¡£¶£°ÇÔ£³Ê¬¤±¤Î¼Ú¶â£³¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤¹¤ëºå¿À¤Ë¤ÏÁ°¥«¡¼¥É¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç£±¾¡£²ÇÔ¤ÈÉé¤±±Û¤·¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¡Ö£·¡×¤Þ¤Ç¸º¤é¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£²°Ì¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÌÔ¸×¤È¤Ï¼Â¤Ë£±£¶¥²¡¼¥àº¹¡£²Ã¤¨¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»Ä¤ê£²£³»î¹ç¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤Î´¿´î¤Î½Ö´Ö¤Ë¸þ¤±¤¿¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬Ãå¼Â¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤ËÄü¤á¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÏ¢ÇÆ¤Ø¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï£Á¥¯¥é¥¹¤ò»à¼é¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£³°Ì¤Î£Ä£å£Î£Á¤È¤Ï£±¡¦£µº¹¤Ç£´°Ì¤Î¹Åç¤È¤â£²¡¦£µº¹¤À¡£¤µ¤é¤Ë£µ°Ì¡¦ÃæÆü¤â£³º¹¤Ç£²°Ì¤«¤é£µ°Ì¤Þ¤Ç¤Î£´µåÃÄ¤ÏÃÄ»Ò¾õÂÖ¡£¤Ï¤ë¤«±ó¤¯¤òÁö¤ëºå¿À¤è¤ê¤â²¼°Ì¥Á¡¼¥à¤¬´Ö¶á¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·²¼¡¢¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ì¿Í¤Ï¡Ö£¹·î¤Ï£³°Ì°Ê²¼¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÂÐÀï¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢ÆÃ¤Ëºå¿ÀÀï¤¬£±»î¹ç¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïàµß¤¤á¡££Ä£å£Î£Á¡¢¹Åç¡¢ÃæÆü¤ËÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤Æ¾¡Éé¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡ºå¿ÀÀï¤Ï£±£³Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë»î¹ç¤¬º£µ¨ºÇ¸å¤ÎÂÐÀï¡£°ìÊý¡¢£Ä£å£Î£ÁÀï¤Ï£´»î¹ç¡¢¹ÅçÀï¤¬£¶»î¹ç¡¢ÃæÆüÀï¤Ï£±£°·î£±Æü¤Îº£µ¨ºÇ½ªÀï¤ò´Þ¤á¤Æ£¶»î¹ç»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤äà¥È¥Û¥Û´¶á¤â¤¢¤ë¤¬¡¢£·¾¡£±£·ÇÔ¤ÈÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¤¿ºå¿ÀÀï¤ò¤Û¤Üµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢£Á¥¯¥é¥¹¤ò¤¦¤«¤¬¤¦µåÃÄ¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¡¢¤è¤ê½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£²£³»î¹ç¤Î¤¦¤ÁÈ¾Ê¬°Ê¾å¤Î£±£´»î¹ç¤¬ËÜµòÃÏ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ê¤É¤Î²°Æâµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£º£¸å¤â¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Áª¼ê¤ÎÈèÏ«¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£ÆüÄø¤â´Ä¶¤âÎÏ¤ËÊÑ¤¨¡¢°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡½¡½¡£