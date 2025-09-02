Á´ÊÆ¥Æ¥Ë¥¹¡¢Âçºä¤¬½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¡¡½Ð»º¤«¤éÉüµ¢¸å¤Ç½é¡¢ÀÄ»³ÁÈÇÔÂà
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥óÂè9Æü¤Ï1Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¸¡¼¥ó¡¦¥¥ó¥°¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Æ¥Ë¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹4²óÀï¤ÇÂè23¥·¡¼¥É¤ÎÂçºä¤Ê¤ª¤ß¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤¬Âè3¥·¡¼¥É¤Ç2023Ç¯Í¥¾¡¤Î¥³¥ê¡¦¥¬¥¦¥Õ¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ò6¡½3¡¢6¡½2¤ÇÇË¤ê¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Âçºä¤Ï23Ç¯7·î¤Î½Ð»º¤«¤éÉüµ¢¸å¤Î»ÍÂçÂç²ñ¤Ç½é¤á¤Æ3²óÀï¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹3²óÀï¤Ç¤ÏÀÄ»³½¤»Ò¡Ê°ÂÆ£¾Ú·ô¡Ë²¦²íÈË¡ÊÃæ¹ñ¡ËÁÈ¤¬¥í¥·¥¢½Ð¿ÈÁª¼ê¤Î¥Ú¥¢¤Ë5¡½7¡¢2¡½6¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£