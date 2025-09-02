¿·³ã¸©Çðºê»Ô¤Ç8·î30Æü¡¢¸¶»ÒÎÏºÒ³²¤òÁÛÄê¤·¤¿ÈòÆñ·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ìë´Ö¤Ë¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤ò»È¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿º£²ó¤Î·±Îý¡£²ÝÂê¤â¸«¤¨¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

Çðºê´¢±©¸¶È¯¤Ç½ÅÂç»ö¸Î¤¬È¯À¸¡¢ÍâÆü°Ê¹ß¤ËÂç±«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¿¤áÌë´Ö¤Ë¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤ÇÈòÆñ¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿8·î30Æü¤Î·±Îý¡£

¡Úµ­¼Ô¥ê¥Ýー¥È¡Û
¡ÖÄäÅÅ¤·¤¿ÁÛÄê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸ø±àÆâ¤Î¾ÈÌÀ¤âÁ´¤ÆÍî¤È¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¡£½»Ì±¤¿¤Á¤Ï°Å¤¯Â­¸µ¤¬°­¤¤Ãæ¡¢¥Ø¥ê¤ÎÈ¯Ãå¾ì¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×

Çðºê»ÔÌ±12¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Æ¡¢1¼¡ÈòÆñ½ê¤«¤é¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤Þ¤Ç¤Î¼ê½ç¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£·±Îý¼«ÂÎ¤Ï¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä

¡ÚÇðºê»Ô¡¡ºù°æ²í¹À »ÔÄ¹¡Û
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¡¢Ìë´Ö¡Ê¤ÎÈòÆñ¤Ï¡Ë¹âÎð²½¤¬Ãø¤·¤¤Ãæ¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×

¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î·±Îý¤ÏÅö½é¡¢8·î22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°­Å·¸õ¤Î¤¿¤á±ä´ü¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÆü¤âÃåÎ¦¾ì½ê¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤Ê¤Éµ¤¾Ý¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú»²²Ã¼Ô¡Û
¡Ö¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤­¤¿¤È¤­¡¢µ¤¾Ý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈòÆñ¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦·üÇ°¤¬¤¢¤ë¡×

»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ïµ¤¾Ý¤Î±Æ¶Á¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¸©¡¡ÃæÂ¼¹­±É ËÉºÒ¶ÉÄ¹¡Û
¡Ö¤­¤ç¤¦¤ÏÈòÆñÀè¤È¤·¤ÆÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢Å·¸õ¤¬»×¤ï¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤­¤¿¤È¤­¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º°ÂÁ´¤ÊÂ¾¤Î½ê¤ËÈòÆñ¤Ç¤­¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×

¸©¤Ê¤É¤Ïº£²ó¤Î·±Îý¤Î·ë²Ì¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢º£¸å¤ÎÈòÆñ·×²è¤ËÀ¸¤«¤¹¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£