１軍切符、「ゲットだぜ」！「右肩の違和感」で離脱していた西武・西川愛也外野手（２６）が２日・楽天戦（楽天モバイル）から１軍に合流することが決まった。実戦復帰３戦目の８月３１日・楽天戦（カーミニーク）試合後、合流に向けた宮城・仙台への新幹線チケットを手に、「（チケット）ゲットしました。もう１度シーズン序盤の勢いを持って来れたら」と意気込んだ。

「いやぁ、長かったですね。長かったですけど…長かったですね」。数秒の“間”に苦悩の日々がうかがえた。３月２８日のシーズン開幕からチーム唯一のフルイニング出場を続け、主に「１番・中堅」としてチームを引っ張っていたが、８月７日・日本ハム戦（エスコン）の試合前練習時に右肩に痛みが生じ試合を欠場。同９日に出場選手登録を抹消され、「ティー（打撃）とかやって痛みがなければ復帰する予定だったんですけど、なかなか長引いてしまって…」と原因が分からずもがく日々が続いた。

チームは西川離脱後、７人の選手が１番を務める「日替わり」の状態。西川は離脱中も１軍の試合を常に見ていたと言い、「早くそこに僕も立ちたいなとずっと思ってました」と復帰への思いを募らせてきた。

シーズンも残すところ２６試合。７月に続き８月も９勝１３敗２分けと苦しむ西武に、頼もしいリードオフマンが戻ってくる。