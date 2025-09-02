巨人の阿部慎之助監督（４６）が１日、スポーツ報知の取材に応じ、９月の戦いについて語った。借金３で首位・阪神と１６差のリーグ２位。５位・中日と３差と厳しい状況だが、残り２３試合となった９、１０月に勝ち切ることにこだわった一戦必勝のスタイルで「大型連勝」につなげていく。キーマンとして野手は丸、岡本、吉川、投手は山崎と戸郷とチームの大黒柱を指名。若手には「ガツガツしてほしい」と背中を押し、昨年届かなかった日本一、１０月のポストシーズンに向けて、地固めをする。

甲子園での悔しい逆転負けから一夜明け、月が替わった。８月は１２勝１４敗。首位・阪神とは１６ゲーム差で優勝マジックは７まで減らしている。リーグ連覇は極めて厳しい状況だ。気持ち新たに勝負の９月でもう一度、勝ち続けられるチームへと変ぼうさせる。

「もう勝つしかない。大型連勝を狙っていく。選手たちがどういうモチベーションでできるかだよね」

今季の最大連勝は「５」。８月２６日からマツダで広島に３連敗。２９日からの甲子園での阪神３連戦は全て１点差で１勝２敗だった。乗り切れない今季を象徴するように勝負どころでの守備のミス、走塁の詰めの甘さ、進塁打や確実に１点取りたい場面のチーム打撃、好機でのあと一本などの課題が結果に直結した。９月は細かい部分を突き詰め、勝ち切る力、地力を高めていく。

「このチームは伸びしろしかない。潜在能力はある。こちらがそれを引き出せるようにやっていきたい」

中山や浅野ら若手も１軍で貴重な経験を積む中で、一つでも上の順位、その先のポストシーズンも見据えて選手の背中を押していく。

「日本一のチャンスがある限り最後まで諦めちゃいけない。若い選手は緊迫してくる中で結果を出さないといけない、と思ってやるだろうし、そこで結果を出す難しさも感じながらやることで成長できると思う。本能的に、動物的に。ガツガツいってほしいね」

５月にトレードで加入したリチャードがスタメンに定着。後半戦は３１試合中、３０試合で先発出場し、その間に５本塁打を放って持ち味の長打力を発揮している。

「書いてるからね。丸みたいに毎打席メモ書いてやってみなっていう話をして。忘れないように打席が終わったらすぐ書く。どういう状況で、何を狙って打席に入って、どう攻められたのか。絶対に財産になるからって言って」

８月１６日に岡本が左肘じん帯損傷から３か月ぶりに１軍復帰。同２２日には吉川が腰痛から３週間ぶりに復帰して今季初めて丸、岡本、吉川が１軍にそろった。この３人を野手のシーズン終盤のキーマンに指名した。

「やっぱり経験値が大きいし中心選手だから。投手では伊織と戸郷だね」

いずれもチームの大黒柱と言える５人の奮起を期待した。８月３０日の阪神戦では、初回から相手に重圧をかけるために岡本を７年ぶりの３番に入れ、岸田を４番に起用した。柔軟に組む打線が機能し、山崎と戸郷を中心とした投手陣とかみ合えば勢いがつく。

「もう五分でいいとか言ってる場合じゃない。貯金は絶対条件。何個増やせるか。全員で食らいついてやっていく」

この日は大阪で休養日。２日のヤクルト戦（京セラＤ）に向けて準備した。今週は大阪、岐阜、名古屋でヤクルト、中日と６連戦。全て勝つつもりで挑む。１０月、オクトーバーの短期決戦も見据えながら、チーム力を高めるセプテンバーにする。（片岡 優帆）