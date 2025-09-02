信頼される｢CSR企業ランキング｣金融機関TOP25



（撮影：今井康一）

【ランキング表】金融機関｢CSR企業ランキング｣トップ3の推移

『週刊東洋経済』2025年3月8日号で発表した第19回「CSR企業ランキング」（2025年版）。同ランキングは2007年から発表し、今回で19回目。CSR（企業の社会的責任）と財務の両面から「信頼される会社」を見つけることを目的にしている。

今回はその中から「金融機関」を対象としたランキングを紹介する（ランキングの元データや作成方法などの解説はこちら）。金融機関は一般事業会社と財務の項目が異なるため、独自のランキングを作成している。なお、『CSR企業総覧（ランキング＆集計編）』2025年版には上位50位まで掲載している。そちらも参考にしていただきたい。

三井住友フィナンシャルグループは3年連続トップ

1位は3年連続で三井住友フィナンシャルグループ（総合ポイント394.9点、以下同）。環境分野では満点の100点を獲得した。その環境分野では、メガバンク初のメガソーラー発電設備「SMBC川崎メガソーラープレイス」を新設し、グループ主要9社を対象にした2023年度の再生可能エネルギー利用率は50.4％に上る。





自社グループの温室効果ガス排出量（スコープ1・2）について、2030年までにネットゼロを目指す計画だ。人材活用では、「人材」をグループ最大の経営資源と位置付け、社内副業制度や「SMBCジョブフォーラム」といった社内公募制度で従業員の挑戦を奨励する。役員報酬制度に、サステナビリティに関する評価項目を組み込むなど、経営レベルでの社会課題解決を推進している。

2位は日本生命保険（392.3点）。各分野でバランスよく高評価を得ている。 社会貢献活動では、全役職員が社会貢献活動に取り組む「ACTIONボランティア」を全社展開し、2023年度のボランティア参加者数は6万1184人、社会貢献活動支出額は54億円以上と国内トップクラスの実績を誇る。環境面では、全国47都道府県209カ所に広がる「ニッセイの森」で累計138万本超の苗木を植樹し、生物多様性保全にも貢献している。人材面では、有給休暇取得率が86.6%、男性育児休業取得率は100％といずれも高水準だ。

3位は第一生命ホールディングス（391.3点）。 同社は、「ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン ステートメント」を制定し、女性管理職比率は29.6％、同部長職比率は12.5％と高水準だ。男性育児休業取得率も108.5%と高い。環境分野ではRE100などに加盟し、再生可能エネルギーの利用率は96.2％。インターナル・カーボンプライシングを導入するほか、役員の業績連動型株式報酬制度の一部に、CO2排出量削減の進捗を含むサステナビリティ指標を設定するなど、経営レベルで取り組みを推進している。

4位は東京海上ホールディングス（390.2点）。同社の象徴的な取り組みとして、1999年から東南アジアを中心にマングローブ植林事業を継続しており、2024年3月までに累計12,565haを植林し、2,020億円以上の経済効果を確認している。地球温暖化防止や生物多様性保全をテーマとした「みどりの授業」を全国の小学校等で展開し、2023年3月末までに約5万9,000人の子どもたちが受講した。

5位はMS&ADインシュアランスグループホールディングス（386.8点）。同グループは、自然環境の保全・再生による防災・減災と地方創生に取り組む「MS＆ADグリーンアースプロジェクト」をNPOや大学、自治体と協働して国内3カ所で展開する。グループKPIとして「男性育休取得率100%、取得日数4週間」を設定するほか、障害のある社員が「職場全体業務」のうちリモート完結業務を代替可能な仕組み「みなチャレ」を実施するなど、多様な人材の活躍を支援している。





金融機関に今後より一層求められること

ランキング上位の金融機関は、今回中心的に紹介した自社の取り組みに加えて、投融資などの本業を介した社会課題解決にも取り組んでいる。

経済・金融に大きな影響を与える金融機関には、それ相応の責任が伴う。近年は、取り組みの成果を重視するインパクトファイナンス（投資）などの広がりがみられる。投融資先を含めたサプライチェーン全体での社会課題解決やインパクト創出が、今後はより一層求められるだろう。

1〜25位





掲載企業一覧

三井住友フィナンシャルグループ／日本生命保険／第一生命ホールディングス／東京海上ホールディングス／MS＆ADインシュアランスグループホールディングス／三菱UFJフィナンシャル・グループ／野村ホールディングス／SOMPOホールディングス／みずほフィナンシャルグループ／住友生命保険／ゆうちょ銀行／大和証券グループ本社／T＆Dホールディングス／三井住友トラストグループ／明治安田生命保険／りそなホールディングス／かんぽ生命保険／東京センチュリー／オリエントコーポレーション／あおぞら銀行／コンコルディア・フィナンシャルグループ／三菱HCキャピタル／リコーリース／クレディセゾン／朝日生命保険

（村山 颯志郎 ： 東洋経済『CSR企業総覧』編集長）