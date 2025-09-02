日本テレビ系の「鳥人間コンテスト２０２５」（３日・後７時）で、初のＭＣを務める女優の佐々木希（３７）がスポーツ報知の単独インタビューに応じた。トリプルＭＣのパートナーで、番組常連のナインティナイン・矢部浩之（５３）と、フリーの羽鳥慎一アナウンサー（５４）とともに、暑くて熱い戦いをお届けする。出場者のヒューマンストーリーに笑って泣いて考えさせられて…。２児のママ目線で夏の名物特番の楽しみ方を語った。（田中 昌宏）

滋賀・彦根市の琵琶湖松原湖岸に、ママのエールがこだました。気温３５度の猛暑の中、屋外スタジオでキラキラの涙と汗が、希の頬と首筋を伝った。

「最近では、いつこんなに声を出したかなと思うくらい叫びました。涙も流しすぎてグチャグチャです（笑）。本当に感動をいただきました」

初ＭＣだが、おなじみの矢部、羽鳥との息はピッタリだった。さすが、日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（現在は木曜・後８時）の人気コーナー「ゴチになります！」で２０１０、１１年と共演した仲だ。

「久々に親戚の優しいお兄ちゃんと会ったような気持ちになって、ほっこりしました。カメラが回ってない時も、家庭のお話などをさせていただきました。お二人のパパな一面を見させていただいて、とても参考になりました」

頑張る出場者に感情移入して、涙するシーンもあった。

「女性パイロットの真っすぐな瞳が印象的で、応援するお母様の姿にも感動しました。私も母親目線で見ていたこともあって、（フライト前の）ＶＴＲを見ているだけで感極まってしまい、（ハーバースタジオゲストの）大沢あかねさんを見たら、やっぱりウルウルされていたので、それを見てさらに思いがあふれてしまいました（笑）。７０代の男性パイロットの方もいらっしゃいましたが『何歳でも、夢を追いかけることを諦めなくていいんだ』ということも学びました」

番組として、飛距離を競う大会本来の“縦糸”はもちろん、時に出場者の恋愛模様も描き出すヒューマンストーリーの“横糸”にもＭＣ陣は興味津々だった。

「恋愛については矢部さんが一番盛り上がっていました（笑）。チーム内でカップルがいたり、“燃えるような片思い”の男の子がいたり。同じ２０歳前後の視聴者が見てもキュンキュンすると思いますし、我々世代にも『あ〜、こういう時代ってあったよね〜』というような青春の甘酸っぱさを思い出させてくれます。私も『鳥人間、最高〜！』って大ファンになりました。番組ファンの方はもちろん、今までご覧になったことがない方も、きっと驚いたり涙したりすることでしょう。お子さまも絶対に楽しめると思いますよ！」

◆佐々木 希（ささき・のぞみ）１９８８年２月８日生まれ、秋田県出身。３７歳。２００６年、芸能界デビュー。以降、映画やドラマ、ＣＭ、雑誌など多岐にわたり活躍。自身がプロデュースを行うワンマイルウェア「ＩＮＴＩＭＩＴＥ（アンティミテ）」も大好評。２４年にはＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「佐々木希（仮）」を開設。

◆「鳥人間コンテスト２０２５」見どころ 「人力プロペラ機部門」には１４チームが参戦。昨年王者で２３年に学生記録４２・８３７キロを達成した「東北大学 Ｗｉｎｄｎａｕｔｓ」を軸に「大阪工大 人力飛行機プロジェクト」「大阪公立大学 堺・風車の会」「大阪大学 飛行機制作研究会ａｌｂａｔｒｏｓｓ」の“大阪トリオ”などが覇権を狙う。「滑空機部門」は１７チームが出場する。昨年まで２連覇したレジェンド鳥人・大木祥資（しょうじ）さんの「Ｔｅａｍ 三鷹茂原下横田」が不参加となり、本命不在の混戦模様。学生記録（４５１・１２メートル＝２１年）を持つ「東京都立大学 ＭａＰＰＬ」などが頂点を目指す。