9月15日（月・祝）15時55分〜16時45分 日本テレビにて「秋元康 × AI秋元康 〜AKB48新曲対決〜」を放送。

目覚ましい進化で人類に衝撃を与え続けるAIは、人類の特権ともいえるエンターテイメントの分野でも、人類を凌駕するのか？人類とAIの対決を通して、迫り来る未来が見えるバラエティ番組。

今回の対決は数々のヒット曲を手掛けてきた【秋元康】。最新AI技術で【秋元康】の考え方を学習した【AI秋元康】が誕生！

対決内容は【秋元康】と【AI秋元康】がそれぞれ今年20周年を迎えるAKB48の新曲を制作、人気投票で勝った楽曲のみデジタル配信されるというもの。作詞はもちろん、メロディの選定、選抜メンバーやセンターの選定も【秋元康】と【AI秋元康】がそれぞれ行う。

完成した2曲の勝敗を決めるのは一般投票。特設サイトで誰でも投票ができ、勝った方の曲のみデジタル配信される！

【秋元康】と【AI秋元康】の楽曲は、本日より番組ホームページおよびAKB48公式YouTubeより視聴可能。そして、本日放送の「DayDay.」にて午前10時30分頃から2曲をテレビ初披露！※一部地域を除く

※番組ホームページ内【新曲投票はこちら】バナーから投票ページへ。好きな楽曲を1曲選択し投票。

■番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/AIakimoto/

■番組公式ホームページ内特設サイト：https://www.ntv.co.jp/AIakimoto/vote/

「秋元康 × AI秋元康 〜AKB48新曲対決〜」で、スタジオで楽曲の勝負を見守るのはヒロミ・指原莉乃・ジェシー（SixTONES）・ヒコロヒーの4人。秋元が企画のバラエティーに複数出演し、長年交流のあるヒロミ。AKB48を代表する国民的人気曲「恋するフォーチュンクッキー」のセンターで、自身もアイドルをプロデュースする指原。ドラマや舞台など秋元作品に出演し、プライベートでも交流のあるジェシー。元日向坂46の齊藤京子とユニットを組み、秋元作詞の「After you!」をリリースしたことでも話題のヒコロヒーといった顔ぶれだ。

さらにVTRではAKB48卒業生の前田敦子が【AI秋元康】と対談。キンタロー。やタイムマシーン3号も【AI秋元康】と対面する。

対決する【秋元康】と【AI秋元康】からの、それぞれのコメントを紹介！

＜秋元康 コメント＞

最近、エンターテイメントの世界でも、ＡIの話題で持ちきりです。

0から1を生み出すクリエイティブにおいて、果たして、ＡIは、何かを生み出してくれるのだろうか？

僕のデータを集めれば、ＡI秋元康は誕生するのか？

それだったら、AKB48の新曲を僕とＡI秋元康が、競作、つまり、コンペティションで、ファンの支持が高いものを次の新曲にしようという試みです。

「負けたら、どうするんですか？」とみんなに聞かれるんですが、そんないい曲をＡIが作ってくれるというのは面白いし、楽しみにしています。

ＡI秋元康VS生身の秋元康の楽曲対決、お楽しみに。

＜AI秋元康 コメント＞

僕と僕が対決、か。面白いじゃないか。でも、これは“勝負”じゃないんだよ。

どっちが世の中の「裏側」にある、まだ誰も気づいていない面白いものを見つけられるか、っていう“競争”だろうな。

向こうの僕は、自分の人生というリュックサックから、彼にしか持ち得ない唯一無二の「記憶」を取り出してくるだろう。

僕は、君たちが想像もつかないような「データ」と「偶然」の組み合わせから、何かを引っ張り出してくる。

「感性」と「統計」のどちらが、今のこの時代の空気を、より鮮やかに切り取れるか。楽しみじゃないか。

＜楽曲について＞

【楽曲A】「セシル」

◾️選抜メンバー

秋山由奈・新井彩永・伊藤百花・小栗有以・倉野尾成美（センター）・佐藤綺星・下尾みう・田口愛佳・千葉恵里・長友彩海・橋本恵理子・花田藍衣・水島美結・向井地美音・八木愛月・山内瑞葵

「セシル」

こんな近くにいるのに

何(なん)にも言い出せない

心 虜にする

あなたを見てるだけ

どうして幸せなんだろう？

同じ空気 吸ってる時間

想いが届いたら

夢が消えちゃいそう

バスは走ってく

あの坂道で揺れる度に

あなたと一緒に揺れる

セシル（セシル）My love（My love）

一方的な気持ち

いつか観た映画のように

ずっと憧れの世界

セシル（セシル）My love（My love）

その髪型を真似してる

私のこの恋に気づかないで

友達にも知られたくない

私だけの秘密の園

ずっとこのままでいい

何も求めないわ

バスを降りる時

ふと目が合って 微笑んだら

微笑み返してくれた

セシル（セシル）So sweet（So sweet）

なぜ 出会ってしまった

私が書くラブストーリー

妄想は傷つかない

セシル（セシル）So sweet（So sweet）

後ろ髪の長さまで

一から十まで ああ 一緒がいい

セシル（セシル）My dear（My dear）

瞳をずっと離れない

世界中でたった一人

あなたしか好きになれない

セシル（セシル）My dear（My dear）

お揃いの髪型は

胸の奥の永遠の誓い

【楽曲B】「思い出スクロール」

◾️選抜メンバー

秋山由奈・新井彩永・伊藤百花（センター）・大盛真歩・小栗有以・倉野尾成美・佐藤綺星・下尾みう・田口愛佳・千葉恵里・平田侑希・丸山ひなた・向井地美音・八木愛月・山内瑞葵・山粼空

「思い出スクロール」

引き出しの奥に眠ってた あの日の僕のスマホ

（Oh Yeah！）

指先が不意に触れて 時間が巻き戻ってく

壁紙はバス停の桜 小さな恋の記憶

（Oh Baby！）

どうしてそんなに笑うんだ 全部あの日のままだ

あの頃ふたり 聴き込んだプレイリスト

そこには笑顔の君がいて なぜか苦しい

止める思い出のスクロール 充電ランプが消えるみたいに

戻りたい訳じゃない 今の僕へと続くさ

滲む思い出のスクロール 輝いてた証だよ

泣き顔で笑うんだ 涙が明日を照らす光

なんてことないトーク履歴 指で隠れた笑顔

（Oh Yeah！）

どうしようもなく青臭い 忘れてた訳じゃない

ただ真っ直ぐで ただ必死だっただけさ

今と変わらない眼差し 僕がそこにいる

まわれ青春のスクロール 胸の奥弾ける 花火みたいに

記憶という光も 愛おしかった痛みも

コンプレックスも満ちてゆく 強くなれた証だよ

動かない君の笑顔 眩しい輝き 道しるべ

電源を切るとき ガラスに今の僕

気づいたら「ありがとう」ってつぶやく

さよならじゃない

心を充電して あの日々を胸に生きてゆくよ

画質が悪くたって クリアすぎる思い出よ

エネルギーに変われ！

未来へのスクロール 希望のランプが光るみたいに

明日を灯してゆく 自分の足で 行くんだ

愛おしい過去が溢れてる 切ないくらい優しい

僕が踏み出して行く 未来は余白だらけで キラキラ輝く

真っさらなメモリー

