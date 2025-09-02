阪神・佐藤輝明内野手（２６）が１日、プロ野球史上最短Ｖへ鬼門突破の意気込みを示した。２日から中日３連戦（バンテリンＤ）。優勝マジック７のチームは、井上竜にセ５球団で唯一８勝９敗と負け越している。両リーグトップ３４本塁打、８４打点の主砲は「変わらず。しっかりやることをやって目の前の試合を頑張りたい」と誓った。

現時点で最短Ｖは９月５日。同８日に優勝を決めた９０年の巨人を抜き、２リーグ制後（パ・リーグの前後期制を除く）の史上最速Ｖが見えている。２戦連続３安打の森下は「多くのファンに直接（優勝を）見せることができる」と本拠地で歓喜する虎党の姿をイメージ。「名古屋で近づけて甲子園でしっかりものにしたい」と気合を入れ直した。

今季の中日戦では、佐藤輝が打率２割４分３厘、５本塁打と及第点の数字を残す一方、森下は打率１割８分２厘、１本塁打。「ＣＳ（で対戦）もあるかもしれない。嫌な印象をつけられたらチーム的にすごくいいし、個人的にも打ちたい」と３番打者も鬼門突破に闘志を燃やす。歴史的フィニッシュに向けてＶウィークも全力疾走で駆け抜ける。（中野 雄太）