女子プロサッカー「ＳＯＭＰＯ ＷＥリーグ」第５節の関西ダービー、ＩＮＡＣ神戸―Ｃ大阪ヤンマー戦は６日午後６時よりノエビアスタジアム神戸で行われる。今季初、リーグ通算５度目の対決。ゴール演出が期待され、いずれも前節で得点を挙げている両チームのキーマンに意気込みを聞いた。２０２１―２２年のＷＥリーグ初代女王・ＩＮＡＣ神戸はＭＦ成宮唯（３０）。（取材・構成、森脇 瑠香）

経験豊富な成宮が２戦連発で関西ダービーを盛り上げる。Ｃ大阪ヤンマー戦はカップ戦を含めた６試合中３試合で得点。だが昨年１２月のリーグ戦では、得点を決めたが１―２で敗戦し「去年初めて黒星を付けられて、やっぱり負けたくない相手。相性はいいので、ゴールをこじ開けあられたら」と誓う。今季も、第１節の昨季王者・日テレ東京Ｖ戦（８月１０日・神戸ユニバ）、第４節・大宮（３０日・ＮＡＣＫ）で先制点を挙げ、いずれも決勝ゴールとなっている。

中学から地元・関西を離れて東北へ。ＪＦＡアカデミー福島に所属した。「サッカーの基盤となる部分を一から鍛え直してもらった」と練習漬けの日々を送った。高校１年時には東日本大震災を経験。被災し、多くの人々の支えがあって、サッカーが出来る喜びを身にしみて感じたという。

高校卒業後、サッカー人生を大きく変える出会いもあった。ベガルタ仙台に加入し、なかなか試合に出られず苦しんでいた時、声をかけてくれたのが当時スペランツァＦＣ高槻（現スペランツァ大阪）で監督を務めていた元サッカー日本代表ＧＫ本並健治氏（６１）だった。その高槻で、なでしこジャパンＦＷの丸山桂里奈（４２）と、ともにプレー。「シュートはとにかくうまい、ドリブルもトップクラス。見て学んだ」と技術の高さを目の当たりにした。「本並さんには帰れって怒られたこともあるけど、桂里奈さんは寄り添ってくれて、２人は突き放さないで最後まで見てくれた」。のちに夫婦となった２人への感謝は尽きない。

成宮は、丸山から学んだ技術をＩＮＡＣ神戸で発揮。ＷＥリーグの初代女王に貢献した。国内リーグ出場数は２５０試合を超え、女子サッカーファンなら成宮を知らない選手は、いないだろう。中盤で攻撃の起点となれば、鋭い嗅覚でゴールも演出する万能型。対戦した相手監督も口をそろえて「対処が難しい」と警戒する。今季からＩＮＡＣ神戸の指揮を執る元なでしこジャパンＭＦの宮本ともみ監督も「総走行距離が常に一番で、得点で結果も残すし、守備でも貢献して、チームには欠かせない選手」と信頼を置く。

昨季はキャリアハイの７ゴールを挙げた成宮。成長し続ける３０歳は「今シーズンは１０ゴールを絶対取りたい。取ることで優勝に近づけると思うので、貪欲にゴールを狙っていきたい」と意気込む。チームでＷＥリーグ初代女王に輝いた後は、３年連続２位と悔しさを味わったが、ゴール量産で今季こそ王座奪還へと導く。

◆成宮 唯（なるみや・ゆい）１９９５年２月２２日、京都市生まれ。３０歳。小学２年時から太秦サッカー少年団で競技を始める。中学、高校時代はＪＦＡアカデミー福島所属。１３年、ベガルタ仙台（現マイナビ仙台）加入。同年秋、スペランツァＦＣ高槻移籍。１７年から千葉、２１年からＩＮＡＣ神戸所属。同年、日本代表入り。代表通算１２試合５得点。ＷＥリーグ通算８８試合２４得点。身長１５４センチ。