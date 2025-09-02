女子プロサッカー「ＳＯＭＰＯ ＷＥリーグ」第５節の関西ダービー、ＩＮＡＣ神戸―Ｃ大阪ヤンマー戦は６日午後６時よりノエビアスタジアム神戸で行われる。今季初、リーグ通算５度目の対決。得点が期待される両チームのキーマンに意気込みを聞いた。リーグ参戦３季目のＣ大阪ヤンマーは、直近２戦連発中のＭＦ北原朱夏（しゅか、２１）。（取材・構成、森脇 瑠香）

レフティーの北原が、３戦連発を見据えてピッチを駆ける。第３節・相模原戦（８月２４日・ヨドコウ）では、こぼれ球に左足を伸ばして押し込み、自身のＷＥリーグ初得点。チームの今季初勝利に貢献した。前節・長野戦（３１日・長野Ｕ）は敗れたが、先制ヘディング弾。左を振り抜いてのゴールは関西対決へのお楽しみ。「特長である左のシュートで得点を決めたい。トラップさえ決まれば自信はある」と意気込んだ。

中学時代は地元・滋賀から電車で２時間かけて、Ｃ大阪下部組織の練習に参加した。身長１５３センチと小柄でも戦えることを証明するため「中学の時は（全体の）練習前と練習後に１時間、シュート練習をしていた」。誰よりも早くグラウンドに来て、ボールを蹴った。「やっているうちに、強いシュートを打てるようになって、左足は武器だなと気づいた」と居残りシュート練習は今も続けている。

ストライカーとして技術アップに励んでいたなか、高校に入った頃、左サイドバックへの転向を命じられた。「攻撃が好きだったから、しんどくてストレスを抱えている状態で、ずっとやっていた。ヘディングの競り合いは身長の問題で勝てない」と落ち込んだが、収穫もあった。「筋トレをやって体幹を鍛えて、走ってカバーできるように運動量を高めた」とフィジカルが向上したほか、今ではチーム１の運動量を誇る。

サッカーにつながることなら何でも挑戦する明るい性格だ。プロボクシングに転向しＷＢＡ、ＷＢＣ世界バンタム級１位の那須川天心（２７）＝帝拳＝の大ファン。オフにはキックボクシングジムに２か月、通った。シーズン中は疲労を考慮し、そのトレーニングはしていないが「腕はずっと構えていて上げているから筋肉がついて、細かいステップとかも意外とサッカーに生かされている」と笑顔で明かした。

現在のフォーメーションは３―４―３。左サイドハーフに位置し、攻撃参加はもちろん、ディフェンスラインまで下がり、守備も行う。下部組織での６年間の経験が生かされ、「運動量が求められるポジション。３―４―３になってサイドは攻撃的に行けるし、守備も運動量でカバーできる。自信があるから、自分には向いているかな」と胸を張った。

チームは競争が激しく、スタメンを確約されているのは一握りの選手だけ。「試合に出たら、うれしくて調子に乗っちゃう」と笑うが、初スタメンの相模原戦で得点するなど、勢いづけば相手の脅威になる。「アグレッシブさを出して、もっと攻めていけるように」。これからも強烈な左シュートを武器に、自分の道を切り開いていく。

◆北原 朱夏（きたはら・しゅか）２００４年６月１０日、滋賀・大津市生まれ。２１歳。５歳からサッカーを始め、オールサウス石山ＳＣを経て、中学１年時からＣ大阪堺アカデミー（現Ｃ大阪ヤンマーガールズＵ―１５）に所属し、６年間プレー。２１年、全日本Ｕ―１８女子選手権では得点王で優勝に貢献。２３年、Ｃ大阪ヤンマーレディース昇格。ＷＥリーグ通算１７試合２得点。身長１５３センチ。