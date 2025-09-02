ºå¿À¡¡2¥ê¡¼¥°À©°Ê¹ßºÇÂ®V¤Ï90Ç¯9/8¤Îµð¿ÍÀï¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎºÇÃ»5Æü¤ËÍ¥¾¡·è¤Þ¤ì¤ÐµÏ¿¹¹¿·
¡ÔºÇÂ®Í¥¾¡¤Ï¡Õ
¡¡¡û¡Ä2¥ê¡¼¥°À©°Ê¹ß¤ÎºÇÂ®Í¥¾¡¤Ï90Ç¯µð¿Í¤Î9·î8Æü¡Ê¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÁ°¸å´üÀ©¤ò½ü¤¯¡Ë¡£¸½»þÅÀ¤ÇºÇÃ»9·î5Æü¤ËÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ëºå¿À¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¹¹¿·¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ô5Æü¤ËÍ¥¾¡·è¤á¤ë¤Ë¤Ï¡Õ
¡¡¡û¡ÄÌÜ²¼2°Ì¡¦µð¿Í¤È3°Ì¡¦DeNA¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖM7¡×¤¬ÅÀÅôÃæ¤À¤¬¡¢Ã±½ã¤Ë5Æü¤Þ¤Çºå¿À4Ï¢¾¡¡¢µð¿Í¤ÈDeNA¤¬4Ï¢ÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ºå¿À¤ÎÍ¥¾¡¤Ï·è¤Þ¤é¤º¡¢¹Åç¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖM1¡×¤¬»Ä¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÊÌÉ½¤ÎÄÌ¤ê¸½»þÅÀ¤Çºå¿À¤¬µð¿Í¡¢DeNA¡¢¹Åç¡¢ÃæÆü¤Î4µåÃÄ¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇ½ª¾¡Î¨¤Ç¾å²ó¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¾å°Ì¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡×¤¬M7¡Á5¤ÈÙÉ¹³¡Ê¤¤Ã¤³¤¦¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡£5Æü¤ËÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢2¡Á4Æü¤Î¹Åç¡½DeNAÀï¤ÇDeNA¤Î1¾¡2ÇÔ¤Ê¤É¡¢¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¹ç¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£